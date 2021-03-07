بطولة اسكتلندا: جيرارد المدرب يقود رينجرز إلى لقب أول منذ 10 أعوام

اندرو ميليغان POOL/ا ف ب

ضمن نادي غلاسكو رينجرز فوزه بلقبه الاول في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم منذ عشرة أعوام بقيادة مدربه الانكليزي ستيفن جيرارد اسطورة ليفربول

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غلاسكو (أ ف ب)

ضمن نادي غلاسكو رينجرز فوزه بلقبه الأول في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم منذ عشرة أعوام بقيادة مدربه الانكليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، بعد تعادل خصمه الأزلي سلتيك سلباً مع داندي يونايتد الأحد، ما جعله على بعد 20 نقطة من المتصدر قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

وحقق رينجرز اللقب من دون خسارة اي مباراة في الدوري (28 انتصاراً وأربعة تعادلات) واضعاً حداً لهيمنة مطلقة لسلتك على الدوري في المواسم التسعة الماضية.

ولم ينافس رينجرز في اربع من تلك المواسم التسعة في الدرجة الممتازة بعد أن أسقط الى الدرجة الرابعة في العام 2012 بسبب مشاكل مالية.

وقال جيراد بعد الفوز 3-صفر السبت على سان ميرين ما قرّب رينجرز من لقب اول كبير منذ العام 2011 "لقد ذهب هذا النادي الى الحجيم وعاد في السنوات العشر الاخيرة".

وتابع الدولي الانكليزي السابق "لقد كنت جزءا منه في ثلاث منها ولكن أتفهم ما حصل، ولدي تلك المودة مع الجماهير وأعرف ما مروا به".

لم يحقق جيرارد لقب الدوري الانكليزي الممتاز خلال 17 عامًا أمضاها في ملعب انفيلد.

إلا أنه منذ استلامه مهماته على رأس الجهاز الفني في رينجرز عام 2018، حوّل النادي الى قوة محلية واوروبية.

إذ بلغ البطل الجديد لاسكتلندا الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" للموسم الثاني تواليًا ويلتقي مع سلافيا براغ التشيكي ذهاباً الخميس.

وكان يأمل رينجرز ان يعمق جراح خصمه الازلي ويظفر باللقب على ارضه في"سلتيك بارك" عندما يلتقي الفريقان بعد أسبوعين.

ويتولى المدرب المؤقت جون كينيدي تدريب سلتيك بعد استقالة الايرلندي الشمالي نيل لينون الشهر الماضي.

© 2021 AFP