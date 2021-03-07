دورة الدوحة: فيدرر العائد بعد عام من الغياب يؤكد أنه لم يفكر بالاعتزال

لم يلعب روجيه فيدرر المتوج بـ20 لقبًا في البطولات الكبرى أي مباراة منذ خسارته في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول في كانون الثاني/يناير 2020.

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الدوحة (أ ف ب)

أكد السويسري روجيه فيدرر العائد الى المنافسات بعد غياب أكثر من عام أنه لم يفكر في الاعتزال بعد خضوغه لجراحتين في الركبة، وذلك قبل يومين من مشاركته المرتقبة في دورة الدوحة.

ولم يلعب فيدرر المتوج بـ20 لقبًا في البطولات الكبرى أي مباراة منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في كانون الثاني/يناير 2020.

وأقر السويسري أن عودة لاعب بعمره الى المنافسات بعد جراحة قد لا يكون امرًا اعتياديًا.

وقال في حديث مع الصحافة في العاصمة القطرية الاحد "أعلم أنه من النادر عودة رجل يبلغ من العمر 40 عامًا بعد غياب عام".

وتابع فيدرر المقرر ان يخوض مباراته الاولى الثلاثاء او الاربعاء "الامر الأهم أنني لا أشعر بالألم وتعافيت من الاصابة. أنا سعيد جدًا بالعودة الى المنافسات، لم أفكر أبدًا ان الامر سيستغرق كل هذا الوقت".

وأكد اللاعب المتوج بـ103 ألقاب في مسيرته الاحترافية أن المنافسة التي تجمعه بالاسباني رافايل نادال الذي يشاركه الرقم القياسي في الغراند سلام والصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي سينفرد الاثنين بعدد الاسابيع في صدارة التصنيف العالمي (311) متفوقَا على الرقم الذي كان يتشاركه مع فيدرر، هي محط "جدال عظيم".

وأردف "أعتقد أن ما قام به نوفاك ورافا مؤخرًا هو استثنائي، فهما أيضًا لم يعودا في سن الـ25 "، مضيفا "نوفاك حقق اللقب في استراليا ورافا في فرنسا المفتوحة، يبدوان في افضل مستوياتهما وهذا امر جيد لكرة المضرب وللجدال".

وأكد فيدرر الذي يبلغ في آب/اغسطس عامه الاربعين على أن "ما أهتم به هو صحتي وأدائي، أكثر من الارقام القياسية"، مضيفًا "اللاعبان هائلان، وآمل أن يواصلا تقديم ما لديهما ويقومان بكل ما يريدانه. ترغب في اعتزال اللعبة من دون ندم، وفي هذا الصدد، ننام جميعًا جيدًا في الليل".

ورأى فيدرر أنه على رغم ان "التوقعات ضئيلة جدًا" حيال فوزه في الدوحة، إلا أنه أمل أن يفاجئ نفسه.

وأكد المصنف خامسًا عالميًا الذي سيتراجع الى المركز السادس الاثنين لصالح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس "بالطبع أنا واثق وإلا لما وضعت نفسي في هذا الموقف". وأضاف ضاحكًا "أرى نفسي مع الكأس".

وأكد المصنف اول سابقًا على أن المضاعفات التي أعقبت الجراحتين في ركبته حفزته على العودة "كنت أعرف أنه بغض النظر عما إذا كنت سأعود الى المنافسات أول لا، أردت دومًا إجراء إعادة التأهيل هذه على أي حال".

وتابع "أشعر وكأنه لا يزال هناك شيء لأقدمه، الاعتزال لم يكن ضمن مخططاتي أبدًا. لا أمانع القيام بإعادة تأهيل".

وأكد السويسري أنه يأمل أن يكون جاهزًا بنسبة "مئة في المئة" لبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الكبرى، في حزيران/يونيو المقبل التي حقق لقبها ثماني مرات، مضيفا انه لم يتخذ بعد قراراه بشأن مشاركته في الاولمبياد والبطولات والدورات الاخرى.

وأردف "لا زلت أعمل لأكون أقوى بدنيًا، أفضل، أسرع. سأرى في ما خص دورة دبي ومن ثم سنرى موسم الملاعب الترابية".

© 2021 AFP