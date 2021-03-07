سباحة: ليديكي تحقق فوزها الرابع في لقاء "برو سويم" في سان انتونيو

مادي ماير غيتي/ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

اختتمت البطلة الاولمبية خمس مرات السباحة الاميركية كايتي ليديكي لقاء "برو سويم سيريز" في سان أنتونيو في ولاية تكساس بفوز صريح في مسافة 800 متر حرة، لتحقق فوزها الرابع في غضون أربعة أيام.

وقطعت ليديكي (23 عامًا) المسافة بزمن 8:13.64 دقائق أمام ليا سميث (8:25.67) وهايلي أندرسون (8:29.15).

وقالت ليديكي عقب الفوز "أدرت أن أنهي اللقاء بطريقة ايجابية وقد شعرت بحال جيدة طوال الاسبوع. أنا سعيدة بالعودة الى التمارين الاسبوع المقبل بعد هذا النجاح هنا".

وكانت قد فازت في الايام الثلاثة السابقة في ثلاث مسافات أخرى في السباحة الحرة (200، 400 و1500 متر) بعد عودتها الى المنافسات للمرة الاولى منذ عام، وذلك قبل اربعة أشهر على انطلاق دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو المؤجلة من الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيما حققت سيمون مانويل المتوجة بذهبيتين اولمبيتين الفوز في سباق 50 متر حرة محققة أفضل وقت في العام 2021 بزمن 24.70 ثانية، لتضيفه الى فوزها بسباق 100 متر حرة في وقت سابق من الاسبوع.

© 2021 AFP