كأس فرنسا: ليل الطامح لتكرار ثنائية 2011 إلى ثمن النهائي

باسكال بوشار - كازابيانكا ا ف ب/ا ف ب

لم يفز ليل متصدر الدوري باي لقب منذ عام 2011

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باريس (أ ف ب)

تأهل ليل متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الى الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية بفوزه على مضيفه غازيليك أجاكسيو من الدرجة الرابعة 3-1 في دور الـ 32 الاحد.

وحافظ ليل على آماله بتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليين للمرة الاولى منذ ان حقق هذا الانجاز عام 2011، علما انه يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن حامل اللقب باريس سان جرمان (62 مقابل 60).

افتتح رجال المدرب كريستوف غالتييه التسجيل عبر النيران الصديقة بفضل قائد غازيليك الكسندر دوريميل الذي سجل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعد 10 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يضيف البرتغالي تشيكا الهدف الثاني (72). واختتم الثلاثية بالنيران الصديقة مجددا عبر ماليك لوبي (84).

وسجل هدف الشرف لفريق غازيليك مهاجم لنس السابق دافيد بولي في الدقيقة 84.

وسبق لفريق غازيليك أن لعب في الدرجة الاولى موسم 2015-2016، قبل أن يهبط إلى الدرجة الرابعة.

ويلعب لاحقا مرسيليا أمام شاني من الدرجة الرابعة، في مباراته الاخيرة قبل أن يتسلم المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي زمام الامور بعدما تولاها موقتا المغربي الأصل ناصر لارغيت بعد إزاحة البرتغالي أندريه فياش بواش من منصبه من قبل النادي بداية الشهر الحالي.

وكان سان جرمان حامل لقب المسابقة والرقم القياسي في عدد الالقاب (13) تأهل بسهولة الى الدور ثمن النهائي بفوزه على بريست 3-صفر، فيما فاز ليون على سوشو من الدرجة الثانية 5-2.

وأقصى ريد ستار من الدرجة الوطنية حامل اللقب خمس مرات منافسه لنس 3-2، بعدما سجل مرتين في الدقائق السبع الأخيرة.

© 2021 AFP