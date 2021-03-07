لندن تحض طهران على السماح للبريطانية-الإيرانية نازنين زاغري راتكليف بالمغادرة

صورة موزعة حملة أطلقوا سراح نازنين/ا ف ب/ارشيف

صورة لم يحدد تاريخ التقاطها نشرتها الحملة في لندن الداعية لإطلاق سراح نازنين زاغري-راتكليف بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2016 تظهر الإيرانية البريطانية مع زوجها ريتشارد وابنتهما غابريلا

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لندن (أ ف ب)

حضّ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الأحد إيران على السماح لنازنين زاغري راتكليف، التي تحمل جنسية البلدين، بالعودة "في أقرب وقت" إلى المملكة المتحدة بعدما قضت مدة عقوبتها البالغة خمس سنوات.

وأفادت النائبة البريطانية عن دائرتها في لندن توليب صدّيق الأحد في تغريدة أن سوار التعقّب أزيل من قدم زاغري راتكليف لكنها "استدعيت للمثول أمام المحكمة مجددا" الأحد المقبل، ما يبدد آمال أقربائها بعودتها إلى بريطانيا.

و"رحب" راب بإزالة السوار الإلكتروني، لكنه اعتبر أن معاملة إيران لها "غير مقبولة".

وكتب في تغريدة "يجب السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن للم شملها مع عائلتها".

وأوقفت نازنين زاغري راتكليف مع ابنتها في نيسان/أبريل 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها، ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات انتهت الأحد.

ودينت الإيرانية-البريطانية التي كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز بتهمة "محاولة قلب النظام" في الجمهورية الإسلامية وهو ما تنفيه.

وفي الربيع، سمح لها بالخروج موقتا من سجن إيوين في طهران بسبب تفشي فيروس كورونا ووضعت في الإقامة الجبرية لدى والديها مع سوار إلكتروني.

وفتح في حقها إجراء قانوني ثان في إيران بتهمة الدعاية ضد النظام لكن هذه المحاكمة أرجئت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بدون تحديد أي موعد جديد.

وقال محاميها حجة كرماني لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إيسنا إن "جلسة موكلتي في قضيتها الثانية التي اتهمت في إطارها بالدعاية ضد النظام، حددت في 14 آذار/مارس" مؤكدا أن العقوبة الأولى "انقضت اليوم" وأن "السوار الإلكتروني أزيل" عنها.

© 2021 AFP