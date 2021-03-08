إسرائيل تبدأ تطعيم العمال الفلسطينيين حملة التصاريح ضد كورونا

أحمد غرابلي ا ف ب

ممرضة تحضر جرعة من لقاح فيروس كورونا للأشخاص الذين ينتظرون دورهم للحصول عليه في عيادة صندوق المرضى كلاليت في القدس في 14 كانون الثاني/يناير 2021

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القدس (أ ف ب)

أطلقت إسرائيل رسميا الإثنين حملة تلقيح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل في إسرائيل أو في مستوطناتها المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد بيان صادر عن خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية أن المسعفين في منظمة "نجمة داوود الحمراء" الطبية تولوا تلقيح العمال بلقاح موديرنا في "حملات التلقيح على الحواجز الإسرائيلية وفي المناطق الصناعية" في الضفة الغربية.

الخميس، تلقى 700 عامل فلسطيني اللقاح ضمن حملة تجريبية، وقالت "نجمة داوود" إن العملية كانت "ناجحة".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في 19 شباط/فبراير الماضي أنّها توصّلت مع إسرائيل إلى اتفاق تقوم بموجبه الدولة العبرية بتلقيح مئة ألف عامل فلسطيني.

وإسرائيل بين الدول الرائدة على مستوى العالم لجهة عمليات التلقيح التي تمّت نسبة لعدد السكان.

وتشمل عمليات التلقيح الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والذين يزيد تعدادهم عن 300 ألف نسمة.

وواجهت إسرائيل دعوات واسعة النطاق من الأمم المتحدة وغيرها من الجهات لضمان تلقيح الفلسطينيين بصفتهم واقعين تحت الاحتلال ومحاصرين من قبل إسرائيل.

وسجلت الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش 2,8 مليون نسمة، نحو 141 ألف إصابة و1579 وفاة بالفيروس منذ بدء تفشيه في الأراضي الفلسطينية العام الماضي.

وحصل الفلسطينيون على عدة آلاف من اللقاحات من عدة مصادر بينها لقاحات قدمتها إسرائيل لاستخدام الطواقم الطبية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت عن تعاقدها مع أربع شركات لتوفير اللقاحات اللازمة والتي كان من المفترض أن تصل منتصف الشهر الماضي لكنها لم تصل بعد.

© 2021 AFP