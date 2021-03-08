بطولة إيطاليا: إنتر يحسم مواجهته الصعبة مع أتالانتا ويبتعد مجددا

لاعبو انتر ميلان يحتفلون بالهدف الذي سجله السلوفاكي ميلان شكرينيار (الثاني من اليسار) في مرمى أتالانتا، ميلانو في 8 اذار/مارس 2021

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روما (أ ف ب)

حسم إنتر ميلان مواجهته الصعبة مع ضيفه أتالانتا 1-صفر الإثنين في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وابتعد مجددا في الصدارة بفارق ست نقاط عن جاره اللدود ميلان وعشر عن يوفنتوس بطل المواسم التسعة الماضية.

ودخل إنتر الى مباراته وأتالانتا القادم من أربعة انتصارات متتالية ما أدخله مجددا في صلب الصراع على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، على خلفية ستة انتصارات متتالية، إحداها على ميلان بالذات 3-صفر، ما سمح له بالتصدر ثم الابتعاد عن "روسونيري".

وبعد فوز ميلان الأحد على فيرونا 2-صفر، أعاد فريق المدرب أنتونيو كونتي الفارق الى ست نقاط مجددا بعد تحقيقه فوزه السابع تواليا والتاسع عشر هذا الموسم بفضل هدف وحيد سجله السلوفاكي ميلان شكرينيار في الدقيقة 54.

ويأمل "نيراتسوري" مواصلة مشواره على هذا المنوال من أجل إحراز اللقب الأول منذ 2010 حين توج بالثلاثية التاريخية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما يمني أتالانتا النفس باستعادة توازنه سريعا بعدما تنازل عن مركزه الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال لصالح روما الفائز السبت على جنوى 1-صفر، متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس الثالث الذي تغلب السبت على لاتسيو 3-1.

© 2021 AFP