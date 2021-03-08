بطولة ايطاليا: اصابة الجزائري غلام مدافع نابولي بركبته

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تعرض الجزائري غلام لالتواء في ركبته سيبعده فريقه نابولي الايطالي

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ميلانو (أ ف ب)

تعرّض الدولي الجزائري فوزي غلام مدافع نادي نابولي الايطالي لاصابة في ركبته خلال الفوز على بولونيا الاحد، وفق ما أعلن الفريق الجنوبي.

وجاء في بيان لسادس ترتيب "سيري أ" أن ابن الـ30 عامًا "عانى من التواء في ركبته اليسرى" وسيخضع لفحوص الاثنين.

وخرج الظهير الايسر بعد 22 دقيقة فقط على انطلاق المباراة التي فاز بها نابولي على ضيفه 3-1 ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين ليحل مكانه الالباني السيد هيساي.

وشهدت المباراة عودة النيجيري فيكتور اوسيمين بعد تعرضه لإصابة في رأسه منذ قرابة الاسبوعين، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه بعد 12 دقيقة من نزوله بديلا في الشوط الثاني.

ويبتعد فريق المدرب جينارو غاتوزو بثلاث نقاط عن آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا ولكن يملك مباراة مؤجلة، علمًا انه ودّع منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" من الدور الـ32 على يد غرناطة الاسباني.

© 2021 AFP