ثمانية قتلى على الأقل إثر حريق في مركز هجرة في اليمن

ا ف ب/ارشيف

مهاجرون أفارقة يحصلون على المياه والطعام في ملعب لكرة القدم في مدينة عدن اليمنية بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2019

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دبي (أ ف ب)

لقي ثمانية مهاجرين وحراس حتفهم وأصيب العشرات بجروح إثر اندلاع حريق الأحد في مركز إيواء في العاصمة اليمنية، وفق ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.

وأفادت المديرة الإقليمية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارميلا غودو "تأكد مقتل ثمانية أشخاص، تشير التقارير إلي أن الحصيلة الإجمالية للقتلى أعلى بكثير".

وأضافت أن "المنظمة الدولية للهجرة تستجيب على وجه الخصوص عبر تقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحا، حالات أكثر من 90 منهم خطيرة".

وأشارت غودو إلى أن سبب اندلاع الحريق في المركز في صنعاء "لا يزال غير واضح"، مضيفة "إنه واحد من مخاطر عديدة واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن".

ويُعتقد أن آلاف المهاجرين عالقون في اليمن، حيث أودت سنوات النزاع بعشرات الآلاف وأدت إلى نزوح الملايين في إطار أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.

ويخوض آلاف المهاجرين سنويا رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب من القرن الإفريقي إلى البلد الذي يرزح تحت وطأة الحرب، إذ يهدف كثيرون لاستكمال الرحلة باتّجاه دول الخليج بحثا عن فرص عمل.

والأسبوع الماضي، غرق 20 شخصا على الأقل بعدما ألقى مهرّبون بعشرات المهاجرين في البحر بين جيبوتي واليمن، بحسب المنظمة الدولية.

© 2021 AFP