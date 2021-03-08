"فريق ليبرون" يحسم مباراة "كل النجوم" وأنتيتوكونمبو الأفضل

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو يحتفل بفوزه مع "فريق ليبرون جيمس" بمباراة كل النجوم على حساب "فريق كيفن دورانت" في السابع من آذار/مارس 2021.

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اتلانتا (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قاد نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريق "ليبرون جيمس" الى حسم مباراة كل النجوم التقليدية التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على حساب فريق "كيفن دورانت" 170-150 الأحد في أتلانتا.

وفرض أنتيتوكنمبو نفسه نجما للمباراة وكان الأفضل تسجيلا برصيد 35 نقطة في 20 دقيقة بنسبة مئوية في الرميات 16 من أصل 16 محاولة بينها 3 ثلاثيات مع سبع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، فنال كأس "كوبي براينت" التي تمنح للأفضل فيها.

وخلافا للعام الماضي عندما كانت الكلمة الأخيرة أيضا لـ"فريق ليبرون" على حساب "فريق يانيس" بعد مباراة مثيرة ومشوقة حسمت في الأنفاض الأخيرة (157-155)، لم يجد فريق "الملك" جيمس أي صعوبة في تحقيق الفوز هذا العام.

وحسم زملاء القائد جيمس الأرباع الثلاثة الأولى في صالحهم (40-39، 60-41، 46-45 على التوالي)، حيث كان هناك رهان خلالها لأن الفريق الفائز في كل منها ينال 200 ألف دولار يتم التبرع بها إلى جمعية خيرية من اختيارهم (مقابل 100 ألف للفريق الخاسر).

وتقدم فريق ليبرون 146-125 في نهاية الربع الثالث، فكان التحدي في الربع الاخير الوصول إلى 170 نقطة دون حد زمني بموجب القانون الجديد الذي فرضته الرابطة في النسخة الاخيرة.

واعتمدت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين العديد من التغييرات، أبرزها اعتماد ربع أخير من دون توقيت مع هدف الوصول الى رقم معين لكي يحسم الفوز لأحد الفريقين. ويحدد الرقم الواجب بلوغه في نهاية المباراة بإضافة 24 نقطة (تكريمًا لرقم قميص النجم الراحل كوبي براينت الذي توفي بشكل مأساوي في 26 كانون الثاني/يناير 2020 في لوس أنجليس في حادث مروحية) إلى إجمالي نقاط الفريق المتقدم عقب نهاية الربع الثالث.

وبرز في صفوف فريق "ليبرون" أيضا نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد بتسجيله 32 نقطة بينها 8 ثلاثيات، اثنتان منها من منتصف المعلب، في 21 دقيقة ونجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري صاحب 28 نقطة بينها 8 ثلاثيات أيضا واثنتان منها من منتصف المعلب، مع اربع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في 22 دقيقة، فيما اكتفى جيمس بأربع نقاط في 13 دقيقة.

في المقابل، كان نجم واشنطن ويزاردز برادلي بيل افضل مسجل في صفوف فريق "دورانت" برصيد 26 نقطة وأضاف نجم بروكلين نتس كايري إرفينغ 24 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وكل من زميله في الفريق جيمس هاردن ونجم بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم 21 نقطة.

© 2021 AFP