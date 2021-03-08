نازنين زاغري-راتكليف تشعر بـ"سعادة غامرة" بعد تحرّرها من السوار الإلكتروني (زوجها)

بن ستانسال ا ف ب

ريتشارد راتكليف زوج الإيرانية البريطانية نازنين زاغري-راتكليف أمام السفارة الإيرانية في لندن للمطالبة بالسماح لزوجته بالعودة إلى منزلها في 8 آذار/مارس 2021

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لندن (أ ف ب)

غمرت السعادة الإيرانية-البريطانية نازنين زاغري-راتكليف لتحرّرها من سوار إلكتروني أجبرت على وضعه، وفق ما أعلنه زوجها الإثنين خلال تجمّع أمام سفارة إيران في لندن للمطالبة بالسماح لزوجته بالعودة إلى المملكة المتحدة إثر انقضاء فترة محكوميتها.

وانقلبت حياة نازنين زاغري-راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز، رأسا على عقب في الثالث من نيسان/أبريل 2016 حين اعتقلت مع ابنتها غابرييلا التي لم تكن بلغت الثانية من العمر في ذلك الحين، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها. واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام في الجمهورية الإسلامية، وهو ما تنفيه نفيا قاطعا، وحكم عليها في أيلول/سبتمبر من السنة ذاتها بالسجن خمس سنوات.

وبعدما انقضت فترة محكوميتها الأحد حرّرتها السلطات الإيرانية من السوار الإلكتروني الذي كان مفروضا عليها وضعه، واستعادت هامشا أكبر من الحرية وبات بإمكانها زيارة أقربائها.

وقال زوجها ريتشارد راتكليف إن الإيرانية-البريطانية شعرت بـ"سعادة غامرة" و"اعتلت وجهها ابتسامة عريضة" بانقضاء فترة محكوميتها.

وشارك راتكليف مع ابنته غابرييلا البالغة ست سنوات في تجمّع أمام سفارة إيران في لندن رافعا عريضة لمنظمة العفو الدولية وقّعها 160 الف شخص تطالب بالإفراج عن زوجته.

إلا أن زاغري-راتكليف استدعيت للمثول أمام محكمة إيرانية الأحد، ما بدد آمال أقربائها وداعميها بقرب موعد عودتها إلى المملكة المتحدة.

والجلسة المقررة الأحد على صلة بملف قضائي ثان متّهمة فيه بالدعاية ضد النظام.

واعتبر زوجها أنها "رهينة" لعبة سياسية على صلة بدين قديم مترتّب على المملكة المتحدة في إطار صفقة اسلحة.

وقال راتكليف "سنواصل النضال حتى عودتها إلى المنزل".

© 2021 AFP