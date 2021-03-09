الدوري الاميركي للمحترفين: غريفين ينضم رسميًا الى بروكلين نتس

ليون هاليب غيتي/ا ف ب

خاض غريفين 642 مباراة على مدى 11 موسمًا في الدوري مع لوس انجليس كليبيرز وبيستونز مسجلا معدل 21,4 نقطة في المباراة الواحدة.

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

أعلن نادي بروكلين نتس المرشح للمنافسة على لقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بقوة هذا الموسم عن ضم النجم بلايك غريفين الى صفوفه بعد رحيل الاخير عن ديترويت بيستونز.

وانضم غريفين الذي يبلغ عامه الـ32 الاسبوع المقبل الى مجموعة من النجوم في ثاني ترتيب المنطقة الشرقية.

ويشكل وصول غريفين البالغ طوله 2,06 مترًا والذي شارك في ست مناسبات في مباراة كل النجوم "أول ستار" إضافة كبيرة لفريق المدرب الكندي ستيف ناش الى جانب أسماء كبيرة كجميس هاردن، كايري ارفينغ، وكيفن دورانت.

وقال مدير عام نتس شون ماركس في بيان "نحن محظوظون كوننا قادرون على ضم لاعب من طينة بلايك الى فريقنا في هذه المرحلة من الموسم".

وتابع "بلايك هو لاعب ذات إمكانات متعددة في مقدمة الملعب وله سجل حافل من النجاحات في الدوري، ونحن متحمسون لرؤية التأثير الذي سيحدثه لنا داخل وخارج الملعب في بروكلين".

وذكرت وسائل إعلام أن غريفين خسر 13,3 مليون دولار من أجل تأمين خروجه المبكر من بيستونز الشهر الماضي، ما أثار إعجاب زملائه الجدد في بروكلين.

وقال هاردن للموقع الرسمي لنتس "أنا متأكد أنه يريد تحقيق الانتصارات".

وتابع الهداف الذي وصل مطلع العام من هيوستن روكتس في صفقة مفاجئة "إذا تخلى عن المزيد من المال للرحيل عن ديترويت، فهو يريد الفوز ويريد الحصول على فرصة لخوض دقائق مهمة. أنا أفترض أن هذا هو أحد أسباب قدومه ... سيشكل مساهمة كبيرة لهذا الفريق".

خاض غريفين 642 مباراة على مدى 11 موسمًا في الدوري مع لوس انجليس كليبيرز وبيستونز مسجلا معدل 21,4 نقطة في المباراة الواحدة.

خاض هذا الموسم 20 مباراة مع ديترويت وحقق معدلات 12,3 نقطة و5,2 متابعة.

وكان غريفين الخيار الاول في لائحة الدرافت لعام 2009 عندما اختاره لوس انجليس كليبرز.

© 2021 AFP