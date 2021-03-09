بطولة ايطاليا: كروتوني يدين الإساءات العنصرية تجاه لاعبه الجزائري وناس

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

انضم الجزائري من نابولي الى كروتوني على سبيل الاعارة في سوق الانتقالات الشتوية

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ميلانو (أ ف ب)

أدان نادي كروتوني الايطالي الإساءات العنصرية التي تلقاها الدولي الجزائري آدم وناس المعار من نابولي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف اللاعب المتوج بكأس أمم افريقيا 2019 مع منتخب بلاده عبر حسابه على انستاغرام أنه تلقى إساءات عنصرية بعد تسجيله هدفًا خلال فوز فريقه 4-2 على ضيفه تورينو الاحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي.

وشارك وناس (24 عامًا) عبر خاصية القصص بعض التعليقات التي وصلته وأردفها بتعليق "هل هذا طبيعي؟".

وسجل صانع الالعاب الهدف الاخير في اللقاء في الوقت بدل الضائع، كان الثاني له في خمس مباريات مع كروتوني منذ وصوله على سبيل الاعارة في سوق الانتقالات الشتوية، ومرر الكرة الحاسمة في الثالث واختير رجل المباراة.

وتلقى اللاعب عبارات مسيئة حيث تمنى له البعض "الموت" وطالبه "بالعودة الى افريقيا" ووصفه أحد التعليقات بأنه "قرد" و"زنجي".

وأدان جاني فرينا رئيس كروتوني متذيل الترتيب "الإهانات التي تعرض لها آدم وناس على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع في بيان على الموقع الرسمي للنادي "يجب إدانة العنصرية دائما وفي أي ظرف، بشكل واضح وصريح".

وأردف "ولا يكفي الحديث عن تصرف +قلة من الناس+، يجب أن يكون لكل شخص موقف لا لبس فيه، خاصة للاشخاص أمثالنا الذين يشكلون مثالا للملايين من الأطفال".

وشدد فرينا على أن "وناس هو لاعب كرة، ولكن قبل كل شيء هو شاب. ما يجعله +مختلفًا+ عن الآخرين هي موهبته فقط".

وأعاد تورينو نشر البيان على حسابه عبر تويتر وأردفه بتعليق "ما من مكان للعنصرية يا آدم، نحن معك. أطردوا العنصرية".

كما تضامن نادي ميلان ثاني الترتيب حيث كتب على تويتر "نحن نقف الى جانب آدم وناس. نقف ضد أي شكل من اشكال التمييز".

© 2021 AFP