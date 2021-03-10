أولمبياد طوكيو: حضور عائلات الرياضيين "صعب" بحسب رئيسة اللجنة المنظمة

رودريغو رييس مارين تصوير مشترك/ا ف ب

قالت هاشيموتو ان حضور عائلات الرياضيين سيكون صعبا في اولمبياد طوكيو المقبل

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طوكيو (أ ف ب)

توقعت الرئيسة الجديدة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو حظر عائلات الرياضيين المشاركين من دخول اليابان بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويأتي تصريح هاشيموتو لوسائل الإعلام المحلية، بعد تقارير حول حظر الحكومة اليابانية حضور الجماهير الأجنبية للحدث المؤجل من الصيف الماضي إلى تموز/يوليو المقبل.

وسيتخذ قرار الاسبوع المقبل على الارجح حول حضور الجماهير الاجنبية، عقب اجتماع بين المنظمين وممثلين عن حكومة طوكيو ومجلس الوزراء الياباني من جهة والمسؤولين الاولمبيين والبارالمبيين من جهة أخرى.

وعن إمكانية حضور عائلات الرياضيين الى الحدث العالمي، قالت هاشيموتو، البطلة الأولمبية والوزيرة السابقة، ان هذا الأمر "صعب".

نقلت عنها يومية "ماينيتشي شيمبون" الثلاثاء قولها "هذه فرصة قد تسنح لهم مرة وحيدة في حياتهم، لذا على الصعيد العاطفي أريد أن تكون العائلات قادرة على الحضور".

تابعت "لكن علينا التفكير في نظام اليابان الطبي، لذا بقلب مثقل أقول ان هذا الامر صعب".

وقالت وكالة كيودو الاخبارية الثلاثاء ان الحكومة خلصت بأن حضور الجماهير الاجنبية "لن يكون ممكنا" بسبب "مخاوف الجمهور الياباني بشأن فيروس كورونا، وحقيقة انه تم اكتشاف عدة متحوّرات معدية في بلدان كثيرة".

وكتبت يومية "أساشي شيمبون" ان اللجنة الاولمبية الدولية طلبت من اليابان استثناءات للضيوف الأجانب المرتبطين بالشركات الراعية، وان الحكومة تدرس الطلب.

واظهر استطلاع اجرته "يوميوري شيمبون" هذا الاسبوع ان اكثر من 75% من اليابانيين يعارضون حضور الجماهير الأجنبية للألعاب. واشارت تقارير انه تم بيع أكثر من 900 ألف بطاقة لجماهير من خارج اليابان.

© 2021 AFP