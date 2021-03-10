بايدن يسجل نقاطا ويفرض بصمته بدون تغريدات مشحونة

برندان سمايلوفسكي ا ف ب/AFP

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واشنطن (أ ف ب)

مع الخطة العملاقة لدعم الاقتصاد وتسارع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 بشكل كبير، سجل الرئيس الأميركي جو بايدن نقاطا في تحقيق خططه لكن بأسلوب هادىء ومتكتم.

تسير رئاسة بايدن بدون ضجيج مع أداء فعال ومقاربة منهجية. وإذا كان معارضوه يوجهون انتقادات ساخرة لرئيس يجدونه باهتًا او حتى مملًا، فإن هذه الهجمات لا تزعج الرئيس السادس والاربعين للولايات المتحدة بل على العكس.

جو بايدن الذي انتخب على أساس وعد بإحلال الهدوء، يقدم منذ 50 يوما لأميركا والعالم رئاسة "أقل إرهاقًا" ، كما توقع باراك أوباما أثناء حملته الانتخابية لنائبه السابق.

ومع اعتماد الكونغرس المرتقب الأربعاء خطته البالغة قيمتها 1900 مليار دولار، فانه يحقق بعيد وصوله الى السلطة نجاحا تشريعيا كبيرا سيبقى مهما حصل، علامة فارقة تطبع ولايته.

- تناقض صارخ -

فرض بايدن الذي لا يذكر تقريبا أبدا سلفه، أسلوبا هادئا في أقل من شهرين.

تغريداته تمر بهدوء، والتسريبات حول توترات محتملة في السلطة التنفيذية غير موجودة على الإطلاق. والخلافات التي كانت متوقعة مع الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي لم تحصل حتى الآن.

التناقض مع مستهل ولاية ترامب يبدو صارخا. في الفترة نفسها كان الرئيس الجمهوري السابق قد واجه سيلا من الجدل واضطر للانفصال عن مستشاره للأمن القومي مايكل فلين.

جو بايدن المتمرس في مجال التواصل، يركز على قربه من الأميركيين ويلقي خطابات قصيرة عموما وبدون مبالغات.

وقال في نهاية الأسبوع الماضي "عندما انتُخبت، قلت إننا سنتوقف عن الشجار على تويتر ونركز على نتائج ملموسة للأميركيين".

لم تحظ خطته العملاقة لانهاض الاقتصاد بدعم الجمهوريين. لم يكن هناك إجماع بين الخبراء الاقتصاديين والبعض منهم قلق بشأن هذه المبالغ الهائلة واحتمال تدهور الاقتصاد.

لكنه يحظى بدعم واضح من الأغلبية الساحقة من الأميركيين. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر الثلاثاء أن 70% يؤيدون الخطة.

بالنسبة للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي فإن الاستنتاج واضح: "الجمهوريون في واشنطن يعيشون في عالم منفصل عن بقية البلاد".

عمليا، سيحصل عشرات ملايين الأميركيين على شيكات في الأسابيع المقبلة.

وفي ما يرمز إلى تغيير حقبة، أوضح البيت الأبيض ان اسم جو بايدن لن يرد عليها خلافا لما حصل حين تم اعتماد خطة الانقاذ الاولى في عهد ترامب في آذار/مارس 2020.

- معارك مقبلة -

بمجرد توقيعه على هذا القانون، يمكن للرئيس أن يزيد حضوره وأن يخرج أكثر من البيت الأبيض للدفاع عنه.

لقد أعلن بوضوح أنه يريد اتباع مقاربة مختلفة عن تلك التي اعتمدها باراك اوباما عام 2009 حين تم اقرار خطة انقاذ ضخمة أخرى.

وقال الأسبوع الماضي "كان باراك متواضعا للغاية ولم يكن يريد أن يقوم باستعراض كما قال، (...) ومن المفارقات أننا دفعنا ثمن هذا التواضع".

لكن اذا كان التصويت في الكونغرس على أحد أبرز وعود الحملة الانتخابية قد انتهى فانه يحمل أيضا في طياته تحذيرا.

يعرف جو بايدن ذلك: ليس لديه سوى هامش مبادرة ضعيف في الكونغرس. وكما أظهرت مفاوضات اللحظة الأخيرة مع جو مانشين السناتور الديموقراطي عن فرجينيا الغربية، فإنه ليس بمنأى عن التوترات داخل معسكره.

ومع ذلك، فان بايدن الذي شدد على الدوام على ماضيه الطويل في مجلس الشيوخ لاظهار قدرته على التوصل الى تسويات مع خصومه السياسيين، فانه لم يحصل سوى على صوت جمهوري واحد في مجلس الشيوخ.

وهو يعلم انه في مواضيع البنى التحتية والمناخ والهجرة، سيكون عليه الاستعداد لمعارك حادة في الكابيتول.

في الوقت الراهن يمكن أن يكون راضيا عن نتيجة استطلاع رأي هو الاحدث الذي اجرته شبكة اي بي سي ومعهد ايبسوس والذي أظهر ان ثلثي الأميركيين (68%) راضون عن إدارته لازمة الوباء.

لا يثير جو بايدن في صفوف الجمهوريين العداء الذي كان باراك أوباما يواجهه في غالب الأحيان خلال ولايتيه. وهو لا يقدم في هذه المرحة مادة لخصومه لمهاجمته.

لكن بعض معارضيه يحاولون تصويره على أنه رئيس يحظى بحماية فائقة من فريق عمله خوفا من أن يرتكب هفوات.

وتردده في الرد على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي، يثير انتقادات متزايدة.

منذ أن أدى اليمين في 20 كانون الثاني/يناير لم يقم بذلك أبدا نظرا للمخاطر التي تنطوي على هذا الامر خلافا لدونالد ترامب وباراك اوباما في نفس المرحلة من ولايتيهما.

وردت المتحدثة باسمه قائلة "لقد شارك في حوالى 40 لقاء أسئلة-أجوبة منذ وصوله" الى السلطة مشيرة الى التبادلات غير الرسمية والسريعة بين الرئيس والصحافيين في المكتب البيضاوي او خلال تنقلاته القليلة.

لكن ماذا عن عقد مؤتمر صحافي فعلي؟ وعدت بذلك "قبل نهاية آذار/مارس".

© 2021 AFP