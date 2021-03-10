دوري الأبطال: اياب ثمن النهائي بين سيتي ومونشنغلادباخ في بودابست أيضا

البرازيلي غابريال جيزوس يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي الإنكليزي في مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في 24 شباط/فبراير 2021

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" نقل مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي الإنكليزي وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الى العاصمة المجرية بودابست التي سبق لها أن استضافت أيضا لقاء الذهاب، وذلك بسبب قيود السفر للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتواجه الفريقان ذهابا في بودابست بسبب منع الضيوف من دخول ألمانيا ضمن اجراءات الحد من تفشي النسخ المتحورة لفيروس كورونا، وخرج سيتي منتصرا بثنائية نظيفة.

وكان من المفترض أن يستضيف فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لقاء الإياب الثلاثاء المقبل على "ستاد الاتحاد"، لكن الاتحاد القاري فضل أيضا أن يقام في العاصمة المجرية.

وقال "ويفا" في بيان "باستطاعة ويفا التأكيد رسميا بأن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ ستُلعب الآن على بوشكاش أرينا في بودابست".

وتابع "سيبقى تاريخ المباراة (16 آذار/مارس 2021) ووقت الانطلاق (21,00 بتوقيت وسط أوروبا) كما هو. يود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يشكر مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ على دعمهما وتعاونهما الوثيق، وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم على مساعدته والموافقة على استضافة المباراة".

وسبق للاتحاد القاري أن نقل العديد من المباريات في مسابقتيه دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" الى خارج إنكلترا وألمانيا، وهو اتخذ مؤخرا قرار نقل مباراة الفريق الإنكليزي الآخر ليفربول المقررة مساء اليوم ضد لايبزيغ الألماني من ملعب "أنفيلد" الى بودابست، بعدما استضافت العاصمة المجرية أيضا لقاء الذهاب (2-صفر لليفربول).

ويأتي قرار عدم اللعب في إنكلترا لأن سفر الفرق الألمانية الى هناك سيفرض عليها الخضوع الى حجر طبي لمدة 10 أيام لدى العودة إلى البلاد وفقًا لتوجيهات السلطات للحد من انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا.

© 2021 AFP