غلطة سراي يفسخ عقد بلهندة لانتقاده النادي

كينان أسيالي تصوير مشترك/ا ف ب

لاعب الوسط المغربي يونس بلهندة يحتفل بفوز فريقه غلطة سراي على بشيكتاش في الدوري التركي في 6 شباط/فبراير 2021.

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اسطنبول (أ ف ب)

فسخ غلطة سراي ثاني الدوري التركي لكرة القدم عقد لاعب وسطه الدولي المغربي يونس بلهندة، بعد أيام قليلة على انتقاده العلني للمسؤولين عن نادي إسطنبول.

وقال غلطة سراي في بيان إن عقد لاعب الوسط "انتهى من جانب واحد"، متهما اللاعب بـ "الإضرار بسمعة" النادي وإبداء "تصريحات مهينة" لمسؤوليه.

وكان بلهندة عبّر في تصريح لقناة محلية عن استيائه من حالة العشب في ملعب غلطة سراي، عقب التعادل مع سيفاسبور 2-2 الأحد في الدوري المحلي.

وقال بحسب ترجمة بالتركية لتصريحاته "يتعيّن على المسؤولين إيجاد حل. حتى أرضية ملعب معسكرنا التدريبي في حالة أفضل. بدلا من الهوس على تويتر وإنستاغرام، أو الاهتمام بوسائل الإعلام، اعتنوا بالملعب".

وأثارت هذه التصريحات استياء إدارة غلطة سراي بشكل كبير وجدلا حادا على وسائل التواصل الاجتماعي بين أنصار النادي.

وليست المرة الأولى يجد فيها بلهندة (31 عاما) نفسه وسط عاصفة على ضفاف البوسفور، حيث ألقى بعض المشجعين باللوم عليه في عدم الاتساق في المستوى والالتزام.

وفي عام 2019، تعرّض لصيحات استهجان من قبل الجمهور التركي بعد استبداله خلال مباراة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الاسباني. ولدى العودة الى اسطنبول شتم الجماهير.

وانضم بلهندة، المولود في أفينيون (جنوب فرنسا)، إلى غلطة سراي في عام 2017 بعد موسم جيد مع نيس الفرنسي حيث لعب معه معارا من دينامو كييف الاوكراني.

وبدأ بلهندة مسيرته الاحترافية مع نادي مونبلييه في عام 2009، وكان أحد الركائز الاساسية في تتويجه بلقب بطل الدوري الفرنسي عام 2012.

وأحرز بلهندة خمسة أهداف في 50 مباراة دولية.

© 2021 AFP