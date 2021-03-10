قطر المفتوحة: فيدرر يعود من الباب الكبير بأول انتصاراته بعد عام من الغياب

صورة وزعها الاتحاد القطري لكرة المضرب للسويسري روجيه فيدرر خلال المباراة التي فاز فيها على البريطاني دان إيفانر ضمن بطولة قطر المفتوحة في 10 آذار/مارس 2021

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الدوحة (أ ف ب)

عاد أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر إلى منافسات الكرة الصفراء من الباب الكبير بعد غياب نحو سنة لخضوعه لجراحتين في ركبته، بتحقيقه فوزه الأول في الدور الثاني من بطولة قطر المفتوحة الأربعاء أمام البريطاني دانيال إيفانز.

وظفر فيدرر (39 عاماً) المصنف سادساً عالمياً، بالمباراة التي استمرت قرابة ساعتين ونصف الساعة، وحسمها لصالحه 7-6 (10/8) و3-6 و7-5،

وتقدم السويسري الذي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين في آب/أغسطس المقبل، في المجموعة الأولى بصعوبة 7-6 (10-8) خلال 49 دقيقة، لكن إيفانز عاد في الثانية وحسمها لصالحه 6-3.

وشهدت المجموعة الثالثة منافسة شديدة بين اللاعبين، لكن فيدرر كان صاحب الكلمة الأخيرة بضربة خلفية بمحاذاة الخط أنها بها المجموعة 7-5، ليتأهل إلى دور ربع النهائي حيث يواجه الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي تخطى الأربعاء أيضاً التونسي المشارك ببطاقة دعوة مالك الجزيري بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-2.

ولم يظهر السويسري، الذي أحرز لقب 20 بطولة كبرى وهو رقم قياسي يتشاركه مع النجم الاسباني رافايل نادال، أي علامة على الضعف البدني أمام منافسه، وتلقى استقبالاً جميلاً من الحضور الجماهيري البالغ 20% من سعة مجمع خليفة لكرة المضرب.

- "الأمر يستحق" -

وقال بعد المباراة إنه "مع الإرهاق، لا تعرف حقاً ما إذا كانت العضلات أم شيء آخر، ولكن الشيء المهم هو كيف سأشعر غداً. لقد كانت طريقاً طويلة وصعبة، إنه تحد كبير أن أعود بهذا العمر، لكن الأمر كان يستحق ذلك لأنني لعبت مباراة جيدة".

وأضاف "من الجيد العودة، وبالطبع من الأفضل الفوز. لقد كانت مباراة رائعة، لعبنا أكثر من عشرين مجموعة معاً في الأسابيع الأخيرة".

واللافت أن القرعة وضعت فيدرر أمام اللاعب الذي اختاره كشريك في التمارين خلال الأسبوعين السابقين.

وأعفي فيدرر من خوض الدور الأول للدورة التي توج بلقبها ثلاث مرات أعوام 2005 و2006 و2011، وذلك لأنه المصنف ثانياً في نسخة هذا العام.

ونتيجة خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة، تزامناً مع توقف المنافسات العام الماضي لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يخض فيدرر أي مباراة منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في كانون الثاني/يناير 2020.

وأقر السويسري أن عودة لاعب بعمره إلى المنافسات بعد جراحة قد لا يكون امرًا اعتياديًا.

وكان قبل المباراة اعتبر أن "التوقعات ضئيلة جدًا" حيال فوزه في الدوحة، إلا أنه يأمل أن يفاجئ نفسه.

وكشف أن المضاعفات التي أعقبت الجراحتين في ركبته حفزته على العودة "كنت أعرف أنه بغض النظر عما إذا كنت سأعود الى المنافسات أو لا، أردت دومًا إجراء إعادة التأهيل هذه على أي حال".

وأكد السويسري أنه يأمل أن يكون جاهزًا بنسبة "مئة في المئة" لبطولة ويمبلدون الانكليزية في حزيران/يونيو المقبل التي حققها لقبها ثماني مرات (رقم قياسي).

- تأهل تييم وروبليف -

وسبق لإيفانز (30 عاماً) أن تواجه مع السويسري أربع مرات سابقا (قبل اليوم) وخرج خاسراً في جميعها، آخرها في الدور الثالث لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2019.

وضمن منافسات الدور الثاني، تأهل النمسوي دومينيك تييم المصنف أول في الدورة إلى ربع النهائي بفوزه على الروسي أصلان كاراتسيف الأربعاء 6-7 (7/5)، 6-3 و6-2.

وسيواجه تييم تالياً الإسباني روبرتو باوتيستا اوغوت (5) الذي تمكّن من إقصاء الكازاخي ألكساندر بوبليك بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3.

وفي مباراة أخرى، أقصى الكندي دينيس شابوفالوف (4) مواطنه فاسيك بوسبيسيل 7-5 و6-4 ليضرب موعدًا تاليًا مع الأميركي تايلور فريتز الذي فاز على البلجيكي دافيد غوفان 6-1، 5-7، و7-6 (11/9).

وتأهل الروسي أندري روبليف المصنف ثالثاً في الدورة بشكل تلقائي إلى الدور ربع النهائي بعد انسحاب منافسه الفرنسي ريشار غاسكيه.

ويلتقي روبليف مع المجري مارتون فوتشوفيتش او الجنوب افريقي لويد هاريس.

ولم تقدم رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب تفسيراً لانسحاب الفرنسي الذي استأنف مسيرته في الدوحة بعد تعافيه من إصابة في القدم كانت قد دفعته أيضاً إلى الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة في شباط/فبراير الماضي.

© 2021 AFP