نتانياهو يقوم بأول زيارة رسمية إلى لإمارات الخميس وفق الإعلام الإسرائيلي

جاك غيز ا ف ب

طائرة بوينغ 787-9 تابعة لطيران الاتحاد الإماراتي تصل إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتقل وفدا إماراتيا في أول زيارة رسمية بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين

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القدس (أ ف ب)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيقوم الخميس بزيارة رسمية للإمارات هي الأولى بعد توقيع البلدين اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما العام الماضي.

ورفض مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء التعليق على تقارير الإذاعة العامة الإسرائيلية وصحيفة هآرتس وغيرهما من وسائل الإعلام.

وستأتي هذه الزيارة إن حصلت قبل أقل من أسبوعين من خوض نتانياهو، الانتخابات الإسرائيلية الرابعة خلال أقل من عامين.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، سيلتقي نتانياهو بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطار أبو ظبي، قبل أن يعود إلى القدس لإجراء محادثات حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية برعاية أميركية.

وكانت الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994). ولحقت بها كل من البحرين والمغرب والسودان.

وأدت القيود التي فرضتها إسرائيل الشهر الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا وشملت إغلاق المجال الجوي بشكل شبه تام، إلى تأجيل زيارة نتانياهو إلى كل من الإمارات والبحرين.

© 2021 AFP