الدوري الاميركي للمحترفين: فوز دالاس على مافريكس بفضل الثنائي دونتشيتش وبورزينغيس

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لوس انجليس (أ ف ب)

تغلب دالاس مافريكس على سان انتونيو سبيرز 115-104 بفضل تألق الثنائي السلوفيني نيكولا دونتشيتش واللاتفي كريستابس بورزينغيس في حين تغلب ممفيس غريزليز على واشنطن ويزاردز 127-112 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الذي عاود نشاطه بعد توقف خمسة ايام افساحا في المجال امام خوض لقاء "اول ستار" بين نجوم المنطقتين الشرقية والغربية.

وينطلق القسم الثاني من الدوري الاميركي المنتظم الخميس، لكن رابطة الدوري طلبت من الفرق الاربعة المذكورة آنفا العودة المبكرة الى الملاعب.

وحقق دونتشيتش "التريبل دابل" الثالث والثلاثين في مسيرته بتسجيله 22 نقطة مع 12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

واحتل النجم السلوفيني بعمر الثانية والعشرين وبعد خوض 166 مباراة في الدوري الاميركي، المركز الحادي عشر في في ترتيب "التريبل دابل" بالتساوي مع بوب كوزي في تاريخ الدوري، في حين سجل بورزينغيس 28 نقطة بينها 13 في الربع الاخير مع 14 متابعة ليقودا فريقهما الى تحقيق الفوز الرابع تواليا والحادي عشر في اخر 14 مباراة.

في المقابل، كان ديمار ديروزان افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 30 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

وقال دونتشيتش "لم نلعب جيدا هذا المساء لكن مستوانا يتحسن من مباراة الى اخرى".

اما مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش فقال "اعتقد بأننا قمنا بعمل جيد لتحييد خطورة دونتشيتش لكننا ارتكبنا الكثير من الاخطاء الذهنية".

وكان سان انتونيو متقدما في نهاية الشوط الاول (59-52) لكنه دفع ثمن عدم فعالية لاعبيه في الربع الاخير حيث فشلوا في 11 تسديدة تواليا في الدقائق الثماني الاخيرة واكتفوا بتسجيل 18 نقطة خلاله فقط مقابل 28 لمنافسه.

وفي المباراة الثانية، تفوق غريزليز بشكل واضح على ويزاردز ليخرج بفوز مريح 127-112 امام 1900 متفرج تناثروا في مدرجات "فيديكسفوروم ارينا".

وفرض الليتواني جوناس فالانسيوناس نفسه نجما للمباراة بتسجيله 29 نقطة و10 متابعة للفائز الذي اضاف له النجم الشاب جا مورانت 21 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

اما افضل مسجل في صفوف ويزاردز فكان برادلي بيل الذي شارك في مباراة كل النجوم الاحد مع 21 نقطة. اما المخضرم راسل وستبروك الذي يدافع عن الوان ثالث فريقه له في غضون السنتين الاخيرتين 20 نقطة و10 تمريرات حاسمة محققا الدابل دابل الثالث عشر تواليا.

© 2021 AFP