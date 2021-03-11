دورة قطر المفتوحة: فيدرر يودع المنافسات من مباراته الثانية وتأهل تاريخي لروبليف

السويسري روجيه فيدرر خلال مباراته ضد الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في الدور ربع النهائي لدورة قطر المقتوحة في كرة المضرب في 11 آذار/مارس 2021.

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الدوحة (أ ف ب)

ودع السويسري روجيه فيدرر المصنف اول عالميا سابقا دورة قطر المفتوحة في كرة المضرب من مباراته الثانية بخسارته امام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 3-6 و6-1 و7-5 الخميس في ساعة و50 دقيقة في ربع النهائي.

وكان أسطورة الكرة الصفراء الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في آب/أغسطس المقبل، عاد إلى المنافسات من الباب الكبير بعد غياب نحو سنة لخضوعه لجراحتين في ركبته، بتحقيقه لفوزه الأول أمام البريطاني دانيال إيفانز في الدور الثاني الأربعاء.

وأعفي فيدرر المصنف ثانيا من خوض الدور الأول للدورة التي توج بلقبها ثلاث مرات أعوام 2005 و2006 و2011، وذلك على غرار المصنفين الاربعة الاوائل.

ونتيجة خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة، تزامناً مع توقف المنافسات العام الماضي لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يخض فيدرر أي مباراة منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في كانون الثاني/يناير 2020.

- "عودة إيجابية حقا" -

واعتبر فيدرر، المتوج بـ20 لقبا في البطولات الاربع الكبرى، عودته إلى الملاعب "إيجابية حقًا"، مذكرا بأنه "لا يزال في طور استعادة مستواه".

ولدى سؤاله عن بقية الموسم، قال "أنطلق من مبدأ أنني سألعب على الملاعب الترابية" مشيرا الى انه سيقرر "خلال 24 ساعة" ما إذا كان سيشارك أم لا في دورة دبي الأسبوع المقبل.

ما زلت في مرحلة إعادة البناء، إنها حجر أساس. بشكل عام، أنا راضٍ عن شعوري في الملعب. وبطبيعة الحال، أنا مرتاح للطريقة التي شعرت بها على الملعب. شعرت بأنني أحسن بدنيا ضد دان (إيفانز، في مباراته الأولى الأربعاء). لكني سعيد بالطريقة التي لعبت بها اليوم (الخميس)، مقارنة مع المباراة التي لعبتها أمس (الأربعاء)، وأنا سعيد بعودتي إلى الملاعب. إنها حقًا عودة إيجابية بالنسبة لي".

وهو الفوز الأول لباسيلاشفيلي على فيدرر في مباراتين جمعتا بينهما حتى الآن حيث ثأر لخسارته أمامه في الدور الاول لبطولة استراليا المفتوحة عام 2016.

وقال باسيلاشفيلي "بالتأكيد هذا لا يصدق، هو واحد من افضل لاعبي كرة المضرب على مر العصور وان تلعب امامه بالتأكيد يعني الكثير بالنسبة لي وانا سعيد بعودته وفوزي عليه".

وأضاف "لقد كان قدوتي وقدوة للعديد من لاعبي كرة المضرب والجماهير، هو لاعب رائع وانا سعيد جدا بالفوز. لم يكن لدي اي تطلع للفوز بهذه المباراة، كنت اود ان العب التنس فقط لان فيدرر اسطورة بالنسبة لي. الان عليّ التفكير في مباراة الغد التي ستكون مثيرة".

واستهل فيدرر المباراة بأفضل طريقة ممكنة فكسر ارسال باسياشفيلي في الشوط الرابع ليتقدم 3-1، وسنحت للاخير فرصتان لرد التحية للسويسري بيد انه أهدرهما لينجح فيدرر في حسم الشوط في صالحه والتقدم 4-1، ثم 5-2 قبل ان ينهيها في صالحه 6-3 في 37 دقيقة.

وضرب باسيلاشفيلي بقوة في المجموعة الثانية وكسر ارسال فيدرر في الشوط الثاني ليتقدم 2-صفر، ثم سنحت ثلاث فرص للسويسري لرد التحية في الشوط الثالث لكن دون جدوى ليتقدم الجورجي 3-صفر ثم 4-1 قبل ان يكسر ارسال السويسري للمرة الثانية في الشوط السادس ليتقدم 5-1 ثم كسب الشوط السابع لينهيها في صالحه 6-1 في 25 دقيقة.

واشتدت المنافسة بين اللاعبين في المجموعة الثالثة الحاسمة حتى الشوط الحادي عشر عندما كسر الجورجي ارسال فيدرر ليتقدم 6-5 ثم كسب الثاني عشر لينهيها في صالحه 7-5 ثم المباراة.

ويلتقي باسيلاشفيلي في الدور المقبل مع الاميركي تايلور فريتز المصنف 33 عالمياً الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف الرابع والحادي عشر عالميا 5-7 و6-3 و7-5.

وقال فريتز بعد الفوز "أشعر بحال جيدة، حققت العديد من الانتصارات الصعبة وهذا مهم لادائي، خرجت من الضغط وقمت بعمل جيد لذا يجب ان أستمر على هذا النحو".

تأهل تاريخي لروبليف -

وبلغ الروسي أندري روبليف المصنف ثامنًا عالميًا وحامل اللقب الدور نصف النهائي دون أن يلعب أي مباراة في الدورة وذلك بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي المجري مارتون فوتشوفيتش.

ولم يخض روبليف، المصنف ثالثا والمتوج الأحد بلقب دورة روتردام الهولندية، اي مباراة في نسخة هذا العام من دورة قطر بعد أن أعفي من الدور الاول على غرار المصنفين الاربعة الاوائل، وانسحاب منافسه في الدور الثاني الفرنسي ريشار غاسكيه الاربعاء.

وأصبح روبليف (23 عاما) أول لاعب في تاريخ دورات رابطة المحترفين بنظامها الجديد، أي منذ عام 1990، يستفيد من انسحابين متتاليين للخصم في الدورة ذاتها.

ويلتقي روبليف، الفائز في نهائي العام الماضي على الفرنسي كورنتان موتيه، مع النمسوي دومينيك تييم الاول في الدورة والرابع عالميًا او الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الخامس في الدورة و13 عالميًا.

© 2021 AFP