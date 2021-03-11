دوري أبطال أوروبا: سان جرمان بصوت عال "غراسياس نافاس"

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باريس (أ ف ب)

يدين باريس سان جرمان الفرنسي بتأهله إلى ربع نهائي دوري ابطال أوروبا إلى حارس مرماه الكوستاريكي المتألق كيلور نافاس الذي ابعد كرات خطيرة في مواجهة برشلونة الاسباني، ابرزها ركلة جزاء سددها النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، ليجنّب فريقه دخول الشوط الثاني متخلفا 1-2 مع ما يرافق ذلك من ذكريات الريمونتادا الشهيرة التي كان ضحيتها فريق العاصمة الفرنسية أمام نظيره الكاتالوني قبل اربع سنوات.

واكّد نافاس (34 عاما)، الفائز بالكأس القارية ثلاث مرات في صفوف ريال مدريد، اعتقاد كثيرين بانه أحد أفضل الصفقات في صفوف فريقه منذ انتقال ملكيته الى الدولة القطرية عام 2011.

وعلى الرغم من أن سان جرمان دخل المباراة مرتاحا بعد فوزه بنتيجة عريضة 4-1 في ملعب كامب نو بينها ثلاثية لنجمه كيليان مبابي، بدا لاعبوه خائفين من ان يكونوا ضحية لريمونتادا جديدة، فقدّموا مستوى يرثى له لا سيما في الشوط الاول.

وبدا التفاهم غائبا تماما بين خطوطه الثلاثة، لكن نافاس انقذهم من ورطة بتصديه لمحاولتين خطيرتين للفرنسي عثمان ديمبيلي (11 و18)، ثم لكرة قوية سددها الظهير الايمن الاميركي سيرجينيو دست (23) ثم تدخل في اللحظة الاخيرة ليحرم سيرجيو بوسكيتس من احراز هدف (40)، بعد ان تقدّم سان جرمان خلافا لمجريات اللعب بهدف من ركلة جزاء ترجمها بنجاح مبابي (31).

واذا كان نافاس وقف عاجزا عن تسديدة ميسي الرائعة والصاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 37، فانه نجح في التصدي لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لميسي بالذات، كانت لتتسبب بقلق لاصحاب الارض لو نجح الفريق الكاتالوني في انهاء الشوط الاول متقدما 2-1. وعموما تصدى نافاس لتسع كرات في الشوط الاول وحده.

وقال نافاس الذي نال نقطة 9 على عشرة في صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية "الامر صعب جدا لا سيما في مواجهة ميسي، بفضل الله حافظت على تركيزي وقد منحنا هذا الامر سعادة كبيرة".

واضاف "بعد تخطي برشلونة، نملك الحافز للاستمرار، واذا اردنا الوصول إلى أهدافنا يجب أن نسير على هذه الطريقة".

مرّ الشوط الثاني اكثر هدوءا على نافاس بفضل مساعدة الثنائي الدفاعي عبدو ديالو والقائد البرازيلي ماركينيوس، واكتفى بالتصدي برد فعل سريع لكرة راسية سددها بوسكيتس.

-حارس كبير-

ليست المرة الاولى التي يتألق فيها نافاس على الصعيد القاري، فقد كان افضل لاعب في صفوف فريقه الحالي ضد فريقه السابق ريال مدريد، من خلال المساهمة بعودة فريقه من ملعب سانتياغو برنابيو بالتعادل الايجابي 2-2 في خريف عام 2019 في دور المجموعات.

يُعتبر قدومه الى صفوف فريق العاصم الفرنسية في سوق الانتقالات الصيفية عام 2019 مقابل 15 مليون يورو فقط، بطلب من مديره الرياضي السابق البرتغالي انتيرو هنريكه، بين ابرز الصفقات منذ انتقال ملكية النادي الى دولة قطر، في حين اعير الحارس الاساسي الفونس اريولا الى فولهام الانكليزي.

لا شك بان سان جرمان كان في حاجة الى حارس من قماشة نافاس بعد تجربتين غير ناجحتين ايضا مع الايطالي سالفاتوري سيريغو والالماني كيفن تراب سابقا، علما بان الاخير كان ضحية ريمونتادا برشلونة الشهيرة قبل اربع سنوات (1-6). حتى الاسطورة الايطالي جانلويجي بوفون كان ضحية لريمونتادا اخرى في صفوف سان جرمان ضد مانشستر يونايتد الانكليزي 1-3 في ملعب بارك دي برانس على الرغم من تقدم فريقه ذهابا 2-صفر على ملعب اولدترافورد ربيع عام 2019.

يكاد يكون لسان حال الجميع في باريس سان جرمان "غراسياس (شكرا) نافاس".

© 2021 AFP