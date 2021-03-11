غوتيريش يحذر من مخاطر موت "الملايين" بسبب المجاعات

الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في برلين في 17 كانون الأول/ديسمبر 2020.

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس مجلس الأمن من مخاطر موت "الملايين جوعا" في العالم في حال لم تتخذ "خطوات فورية".

وقال خلال اجتماع في مجلس الأمن حول الرابط بين الجوع والأمن تنظمه الولايات المتحدة ان "التقلبات المناخية وجائحة كوفيد-19" تفاقم هذه المخاطر موضحا أنه في 30 بلدا "بات أكثر من 30 مليون شخص قريبين من المجاعة".

وأضاف "رسالتي بسيطة: في حال لم تؤمنوا الغذاء للناس تؤججون النزاعات" منتقدا مسؤولية الإنسان في التسبب بالمجاعة.

وذكر "لم تعد المجاعة والجوع مسألة نقص في الغذاء. باتت اليوم أساسا من صنع الإنسان - واستخدم كلمة عمدا -".

وتابع "من غير المقبول أن يكون هناك مجاعة في القرن ال21".

وذكر غوتيريش انه "في نهاية 2020 كان أكثر من 80 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد بسبب النزاعات وعدم الاستقرار -- بزيادة نسبتها 20% خلال عام".

وحذر من أن "توقعات العام 2021 تشير إلى الاستمرار في هذا الاتجاه المخيف" موضحا أن ذلك "يثبت أن أزمات الجوع تتفاقم وتنتشر في منطقة الساحل والقرن الافريقي وتتسارع في جنوب السودان واليمن وأفغانستان".

وأضاف "تفاديا لكارثة ستلحق ب34 مليون امرأة ورجل وفتاة وصبي" وجهت الامم المتحدة ووكالاتها نداء ل"تحرك عاجل" لتأمين "موارد إضافية بقيمة 5,5 مليار دولار".

كما اعلن عن تشكيل "فريق خاص رفيع المستوى للوقاية من المجاعة" في الأمم المتحدة في نيويورك سيساهم فيه ممثلون من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

© 2021 AFP