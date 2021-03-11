فورمولا واحد: اصابة مدير ألفا روميو بكورونا وغيابه عن تجارب البحرين

مارك ساتون فيا/ا ف ب

اصيب الفرنسي فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو بفيروس كورونا وسيغيب عن تجارب البحرين

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باريس (أ ف ب)

أصيب الفرنسي فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد بفيروس كورونا، وسيغيب عن التجارب الشتوية المقررة في البحرين الجمعة تحضيرا للموسم الجديد.

ونفى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" اصابة أي عضو آخر من ألفا روميو ومقره في هينويل بسويسرا، مشددا في الوقت ذاته على اقامة التجارب في موعدها المحدد على حلبة صخير البحرينية والتي تستمر لثلاثة أيام ضمن استعدادات الفرق للموسم الجديد.

وأفاد "فيا" في بيان انه "خلال فحوصات فيروس كورونا قبيل انطلاق تجارب الفورمولا واحد في البحرين، جاءت نتيجة المدير فريدريك فاسور إيجابية لجائحة +كوفيد-19+".

وتابع "وفقا للبروتوكولات المتبعة من قبل السلطات الفرنسية، قام (فاسور) بحجر نفسه تلقائيا في منزله".

وأردف قائلا "لن يسافر إلى البحرين وسيتابع عزل نفسه في منزله للايام السبعة المقبلة".

وكان فريق ألفا روميو جدد للثنائي بطل العالم السابق وعميد السائقين عند خط الانطلاق الفنلندي كيمي رايكونن (41 عاما) والإيطالي أنطونيو جوفيناتسي (27) لخوض منافسات سباقات "الفئة الاولى" التي تنطلق رسميا مع باكورة الجولات في البحرين في 28 الشهر الحالي.

© 2021 AFP