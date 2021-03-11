نتانياهو يلغي زيارة للإمارات بعد خلاف حول ترتيبات زيارة ولي عهد الأردن للأقصى

غيل كوهين-ماغين ا ف ب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارته أحد المراكز الصحية التابعة لصندوق المرضى "كلاليت" في قرية أبو غوش المختلطة قرب القدس في التاسع من ىذار/مارس 2021

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القدس (أ ف ب)

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس زيارة تاريخية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في قرار أعيد إلى "صعوبات في تنسيق رحلته" مع الأردن بشأن عبور مجالها الجوي.

وتوصلت إسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع دولة الإمارات العام الماضي، وتربطها اتفاقية سلام بالأردن.

وأشار بيان أصدره مكتب نتانياهو إلى "تأجيل" الزيارة "بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية".

وأوضح أنّ الصعوبات "نبعت كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني" الأمير الحسين بن عبدالله "إلى الحرم القدسي الشريف".

وأعلن نتانياهو لاحقاً تباحثه هاتفياً مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد زايد، مضيفاً "اتفقنا على أننا سنلتقي قريبا جدا (...) ودولة الإمارات ستستثمر 10 مليارات دولارات" في إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت الأربعاء أن رئيس الوزراء بصدد اجراء زيارة رسمية إلى الإمارات هي الأولى منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول/سبتمبر الماضي.

- "زيارة دينية" -

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من باريس، أن ولي العهد الأردني كان ينوي القيام "بزيارة دينية" الخميس إلى "الحرم القدسي الشريف لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج وهي مناسبة دينية ذات مغزى كبير لكل المسلمين".

وأضاف الصفدي "كنا اتفقنا مع إسرائيل على الترتيبات لهذه الزيارة وتفاجأنا في اللحظة الأخيرة أن إسرائيل أرادت أن تفرض ترتيبات جديدة وأن تغير برنامج الزيارة ما كان سيضيق على المقدسيين في ليلة هي للصلاة والعبادة".

وقال إن ولي العهد الأردني قرر "أن لا يسمح بالتضييق على المسلمين في هذا الليلة المباركة".

وأضاف الصفدي أن "الحرم القدسي الشريف (...) المسجد الأقصى المبارك بمساحته كلها (...) مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليها، هي في القدس المحتلة وبالتالي لا نقبل بأي تدخل إسرائيلي في شؤونها".

وأضاف أن "دائرة الأوقاف والمقدسات الإسلامية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون هذه الأوقاف".

ويقع الحرم الشريف وهو ثالث أقدس المواقع الدينية عند المسلمين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تديره دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية برعاية أميركية، بعد عقود على اتفاقي سلام إسرائيل مع مصر ثم الأردن.

ولحقت بهما كل من المغرب والسودان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن زيارة نتانياهو إلى أبوظبي واجهت تأخيرات بسبب دخول زوجته سارة المستشفى لاصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.

وأكد مستشفى هداسا في القدس لوكالة فرانس برس دخولها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والتقي نتانياهو في القدس الخميس، نظيريه التشيكي أندريه بابيش والمجري فيكتور أوربان لإجراء محادثات حول جهود التطعيم ضد كوفيد-19.

وأعلن الثلاثي التعاون في أبحاث وإنتاج لقاحات فيروس كورونا، في حين افتتحت جمهورية التشيك مكتبا دبلوماسيا لها في القدس.

© 2021 AFP