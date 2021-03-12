الدوري الاميركي للمحترفين: نتس يهزم سلتيكس بفضل 40 نقطة لايرفينغ

كريستيان بيترسون GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

نجم بروكلين نتس جيمس هاردن (يمين9 يحاول تخطي دياندري ايتون من بوسطن سلتيكس خلال مواجهة الفريقين في الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين.

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نيويورك (أ ف ب)

تغلب بروكلين نتس على بوسطن سلتيكس 121-109 بفضل 40 نقطة لنجمه كايري ايرفينغ ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في حين استعاد لوس انجليس كليبرز توازنه بعد ثلاث هزائم تواليا.

واضاف جيمس هاردن 22 نقطة مع 10 متابعة و8 تمريرات حاسمة، في حين كان جايسون تاتوم افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 31 نقطة.

وكان ايرفينغ لاعب سلتيكس السابق سجل 37 نقطة في لقاء الفريقين عشية عيد الميلاد.

وقال ايرفينغ "نحن فريق متماسك، نعتمد على الجهد الجماعي. نحاول مساعدة بعضنا البعض من الناحية الدفاعية كما اننا نملك مواهب هجومية كبيرة".

اما تاتوم فقال "لقد واجهنا فريقا قويا. لم يوفق اثنان من لاعبينا في التسديد وبالتالي يتعين علينا تحسين هذه الناحية".

وهي المرة الثالثة والعشرون الذي يسجل فيها نتس 120 نقطة على الاقل هذا الموسم.

وخاض نتس المباراة في غياب نجمه الاخر كيفن دورانت للمرة العاشرة تواليا.

ولم يؤثر غياب دورانت على اداء نتس الذي نجح في تحقيق سلسلة من 11 انتصارا في مبارياته الـ 12 الاخيرة.

ويغيب دورانت منذ حوالي الشهر بسبب اصابة في اوتار الركبة وعلى الرغم من معاودته التمارين مع فريقه هذا الاسبوع إلا انه ما زال يحتاج للمزيد من الوقت لاستعادة لياقته البدنية الكاملة لخوض المباريات التنافسية كما اعلن مدربه ستيف ناش.

ويحتل نتس المركز الثاني في المنطقة الشرقية برصيد 25 فوزا مقابل 13 خسارة، خلف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر (25-12).

وتقدم بوسطن مبكرا في المباراة بفضل نجمه كيمبا ووكر الذي سجل 9 نقاط في الربع الاول لكن نتس رد عليه بفضل تألق ايرفينغ الذي سجل 18 نقطة في الشوط الاول لينهيه فريقه متقدما 58-55.

ونجح بوسطن في التقدم مجددا في الربع الثالث لكن الكلمة الاخيرة كان لنتس اواخر المباراة عندما نجح ايرفينغ في ثلاثية ليرفع النتيجة الى 116-109 قبل ان يسجل رميتين حرتين.

وحقق ميلووكي باكس فوزا عريضا على نيويورك نيكس 134-101 بفضل 24 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة لنجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو.

ونجح يانيس في 8 من اصل 12 محاولة باتجاه السلة، في حين سجل 7 رميات حرة من 7 احتسبت لصالحه. وكان يانيس اختير افضل لاعب في مباراة كل النجوم "اول ستار" التقليدية السنوية التي تجمع نجوم المنطلقتين الشرقية والغربية الاحد الماضي.

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية فوزه الثالث تواليا اثر تغلبه على شيكاغو بولز 127-105 وكان افضل مسجل في صفوفه توبياس هاريس مع 24 نقطة.

وغاب عن فيلادلفيا نجماه الكاميروني جويل امبييد والاسترالي بن سيمونز بسبب قيود فيروس كورونا.

-كليبرز يستعيد توازنه-

وخرج لوس انجليس كليبرز بفوز عريض ايضا على غولدن ستايت ووريرز 130-104 بفضل مساهمة الثنائي كواهي لينارد وبول جورج، فسجل الاول 28 نقطة والثاني 17 ليضعا حدا لثلاث هزائم تواليا لفريقهما.

وتقدم كليبرز بفارق 16 نقطة في نهاية الشوط الاول قبل ان يوسع الفارق بتسجيله 13 نقطة مقابل 3 فقط لمنافسه في مطلع الربع الثالث الذي كان حاسما في حسم النتيجة في صالح كليبرز بعد ان تفوق على منافسه 45-25 فيه ليتقدم عليه بفارق مريح 104-68.

وعموما، لم يتخط اي لاعب في صفوف الخاسر حاجز ال15 نقطة، في حين اكتفى نجم الفريق ستيفن كوري ب14 نقطة.

وفي المباريات الاخرى، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على دالاس مافريكس 116-108،

وميامي هيت على أورلاندو ماجيك 111-103، واتلانتا هوكس على تورونتو رابتورز 121-120 وفينيكس صنز على بورتلاند ترايل بلايزرز 127-121، وساكرامنتو كينغز على هيوستن روكتس 125-105 ومينسوتا تمبروولفز على نيو أورليانز بيليكانز 135-105 وتشارلوت هورنتس على ديترويت بيستونز 105-102.

© 2021 AFP