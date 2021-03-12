بايدن يشيد بالتقدم في حملة التلقيح ضد كورونا ويدعو مواطنيه لمواصلة المعركة

مانديل نغان ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطاباً إلى الأمة بشأن المعركة ضد كورونا في 11 آذار/مارس في البيت الأبيض بواشنطن

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واشنطن (أ ف ب)

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس بالتقدّم الهائل الذي حقّقته الولايات المتّحدة في حملة التطعيم الوطنية ضدّ كوفيد-19، مناشداً مواطنيه عدم التراخي في المعركة ضدّ هذا الفيروس ومبدياً أمله بأن يبدأ الوضع بالعودة إلى طبيعته بحلول العيد الوطني في 4 تموز/يوليو.

وفي أول خطاب له إلى الأمّة يبثّ خلال وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية حذّر الرئيس الديموقراطي من أنّ المعركة ضدّ كورونا لم تنته بعد، لكنّه طمأن في الوقت نفسه إلى أنّ المستقبل سيحمل معه "أياماً أفضل" مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التلقيح.

وقال بايدن في الخطاب الذي ألقاه من البيت الأبيض واتّسم بنبرة تحذيرية وتفاؤلية في آن معاً إنّ "هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع".

- "الأول من أيار/مايو" -

وإذ حثّ بايدن مواطنيه على تلقّي اللقاحات المضادة للفيروس والاستمرار في اتّباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامت الواقية، أكّد أنّه في نهاية المطاف "سيسجّل التاريخ أنّنا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة".

وأعلن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة أنّه سيحرص على أن يحقّ لكلّ البالغين الأميركيين، أياً كان عمرهم، تلقّي اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 بحلول 1 أيار/مايو.

لكنّ بايدن أوضح أنّ تحقيق هذا الهدف المتمثّل برفع القيود العمرية عن الذين يحقّ لهم تلقّي اللّقاح "لا يعني أنّه سيكون بالإمكان تطعيم الجميع بحلول الأول من أيار/مايو".

كما أعلن الرئيس الأميركي عن سلسلة خطوات لتسريع عمليات التلقيح في البلاد، واعداً مواطنيه بأنّهم في حال عملوا بخطته القائمة على تلقّي اللقاح والالتزام بالقواعد الصحية فإنّ هذا الأمر سيوفر "فرصة جيّدة" بأن يجتمعوا "ضمن مجموعات صغيرة" للاحتفال بالعيد الوطني في 4 تمّوز/يوليو.

وكان بايدن وقّع الخميس خطة وضعتها إدارته لإنعاش الاقتصاد وأقرّها الكونغرس الأربعاء وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.

وعلى صعيد متّصل أدان بايدن "جرائم الكراهية الخبيثة" التي يتعرّض لها مواطنوه المتحدّرون من أصول آسيوية منذ بدء جائحة كوفيد-19، معتبراً هذا السلوك "غير أميركي" ومطالباً بوقفه حالاً.

وقال إنه خلال المعركة ضد الوباء "في كثير من الأحيان، انقلبنا ضدّ بعضنا البعض"، مؤكّداً إدانته لـ"جرائم الكراهية الخبيثة ضدّ الأميركيين الآسيويين الذين تعرّضوا لهجمات ومضايقات وألقي اللوم عليهم وجُعلوا كبش فداء" بسبب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

وأضاف "هذا خاطئ. هذا غير أميركي، ويجب أن يتوقّف".

© 2021 AFP