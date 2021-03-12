بطولة المانيا: ليفاندوفسكي على مشارف تحقيق انجاز تهديفي جديد

غونتر شيفمان تصوير مشترك/ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ يحتفل بهدفه الثالث في مرمى بوروسيا دورتموند (4-2) في الدوري الالماني في السادس من آذار/مارس 2021.

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برلين (أ ف ب)

يقف هداف بايرن ميونيخ الدولي البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي على مشارف تحقيق انجاز تهديفي جديد اذ يحتاج الى هدف واحد لمعادلة رقم كلاوس فيشر كثاني افضل الهدافين في تاريخ الدوري الالماني وذلك عندما يحل فريقه ضيفا على فيردر بريمن في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

وكان ليفاندوفسكي سجل ثلاثية في مرمى بوروسيا دورتموند رافعا رصيده الى 31 هدفا في الدوري هذا الموسم وبات يتخلف بفارق هدف واحد عن فيشر الذي سجل 268 هدفا في البوندسليغا علما بان الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" غيرد مولر مع 365 هدفا في 427 مباراة.

ويلهث ليفاندوفسكي ايضا الى تسعة اهداف اضافية لمعادلة رقم مولر في موسم واحد في الدوري الالماني بعد ان سجل الاخير 40 هدفا موسم 1971-1972.

ورشح فيشر المهاجم البولندي لمعادلة او كسر رقم مولر بقوله لمجلة "كيكر": "يملك فرصة كبيرة، يحتاج الى تسعة اهداف في اخر 10 مباريات. الطريقة التي يدير بها هذا الموسم يبدو الامر منطقيا بالنسبة الي".

ويعتبر بريمن الفريق الاكثر تلقيا للاهداف من ليفاندوفسكي في الدوري الالماني اذ سجل 20 هدفا في 20 مباراة ضده، كما ان بريمن لم يفز على الفريق البافاي منذ 13 عاما.

وسجل الفريق البافاري 13 هدفا في اخر 3 مباريات بعد خسارته امام اينتراخت فرانكفورت الشهر الماضي.

في المقابل، يستضيف لايبزيغ الثاني بفارق نقطتين عن بايرن المتصدر اينتراخت فرانكفورت الرابع في مباراة قوية لا سيما ان الاخير يطمح الى احتلال احد المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري الابطال الموسم المقبل وقد حقق الفوز في ست من مباريات التسع الاخيرة.

ويغيب عن لايبزيغ ظهيره الايسر الاسباني انخيلينو بداعي الاصابة.

ويستطيع لايبزيغ التركيز على المسابقتين المحليتين بعد خروجه من دوري ابطال اوروبا بخسارته ذهابا وايابا امام ليفربول الانكليزي بنتيجة واحدة صفر-2 علما بانه بلغ نصف نهائي كأس المانيا ايضا.

- لاعب تحت المجهر: هالاند -

يتذكر هرتا برلين مهاجم دورتموند الجولي النروجي المتألق إرلينغ هالاند جيدا لانه دك شباكه برباعية رائعة في مدى 33 دقيقة عندما التقى الفريقان ذهابا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (5-2).

وتابع هالاند تألقه هذا الموسم ورفع رصيده منتصف الاسبوع الى 20 هدفا في 14 مباراة فقط في دوري ابطال اوروبا وبات اسرع لاعب يسجل هذا العدد من الاهداف مقارنة بعدد المباريات.

واشاد به المدير الرياضي لهرتا برلين أرنه فرادريخ بقوله "انه ظاهرة" مشيرا الى ان مهمة فريقه في احتواء خطورة هالاند ستكون "تحديا كبيرا".

واضاف "انه يجسد المهاجم المثالي لانه يملك البنية الجسدية، السرعة وانهاء الهجمات".

وسجل هالاند 19 هدفا هذا الموسم في الدوري المحلي بينها ثنائية في الدقائق التسع الاولى ضد بايرن ميونيخ الاسبوع الماضي قبل ان يخسر فريقه 2-4.

ويغيب عن دورتموند الثنائي الانكليزي جايدون سانشو والمدافع مانويل اكانجي بداعي الاصابة.

- ارقام واحصائيات -

47: هو عدد الاهداف التي سجلها هالاند في 47 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى دروتموند في كانون الثاني/يناير عام 2020.

37: هو عدد الاهداف التي سجلها ليفاندوفسكي في 33 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

28: هو عدد المباريات التي جمعت بين بايرن ميونيخ وفيردر بريمن منذ ان حقق الاخير فوزه الاخير على الفريق البافاري 5-2 في ايلول/سبتمبر عام 2008 في ميونيخ.

© 2021 AFP