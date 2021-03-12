دورة دبي: فيدرر يعلن انسحابه عقب خروجه من دورة قطر

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الدوحة (أ ف ب)

أعلن السويسري روجيه فيدرر الخميس انسحابه من دورة دبي الدولية في كرة المضرب المقررة الاسبوع المقبل وذلك عقب ساعات على خروجه من ربع نهائي دورة الدوحة المفتوحة، معتبرا أنه "من الأفضل العودة إلى التدريبات".

وودع فيدرر المصنف اول عالميا سابقا والذي سيحتفل بعيد ميلاده الأربعين في آب/أغسطس المقبل، دورة قطر في ثاني مباراة له عقب عودته الى الملاعب بعد غياب 13 شهرا بسبب خضوعه لعمليتين جراحتين في ركبته، وذلك بعد خسارته امام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، بعدما كان تغلب على البريطاني دانيال إيفانز الاربعاء.

وغرد الفائز بـ20 لقبا في بطولات الغراند سلام: "لقد كان من الرائع أن أعود إلى خوض دورات رابطة اللاعبين المحترفين، أحببت كل دقيقة لعبتها في الدوحة مرة أخرى".

وأضاف "شكراً جزيلا لأفضل فريق مخلص ساعدني في الوصول إلى هنا. لقد قررت أنه من الأفضل العودة إلى التدريب ونتيجة لذلك، قررت الانسحاب من دورة دبي الأسبوع المقبل".

وأعفي فيدرر المصنف ثانيا من خوض الدور الأول للدورة التي توج بلقبها ثلاث مرات أعوام 2005 و2006 و2011، وذلك على غرار المصنفين الاربعة الاوائل.

ونتيجة خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة، تزامناً مع توقف المنافسات العام الماضي لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يخض فيدرر أي مباراة منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في كانون الثاني/يناير 2020.

واعتبر فيدرر، المتوج بـ20 لقبا في البطولات الاربع الكبرى، عودته إلى الملاعب "إيجابية حقًا"، مذكرا بأنه "لا يزال في طور استعادة مستواه".

وسبق لفيدرر الاعلان عن انسحابه من دورة ميامي، أولى الدورات الافتتاحية للماسترز هذا الموسم، والمقررة في أواخر الشهر الحالي، ما يعني على الأرجح أن عودة المخضرم السويسري الى الملاعب مرة أخرى ستكون في موسم الملاعب الترابية في القارة العجوز والذي يبدأ في نيسان/أبريل المقبل.

وجاء انسحاب فيدرر من دورة دبي بعد ساعات قليلة أيضا على إعلان غريمه وشريكه في الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولات الاربع الكبرى الاسباني رافايل نادال رفضه بطاقة دعوة لحضور الدورة الاماراتية بسبب تعافيه من إصابة في الظهر.

© 2021 AFP