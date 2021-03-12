دورة دبي: موغوروسا الى النهائي الثالث لهذا العام

وليام وست ا ف ب/ارشيف

صورة للاسبانية غاربينيي موغوروسا ضد اليابانية ناومي أوساكا في بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، ملبورن في 14 شباط/فبراير 2021

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دبي (أ ف ب)

بلغت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة تاسعة النهائي الثالث لها منذ بداية 2021، وذلك بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنس العاشرة 6-4 و7-6 (7-5) الجمعة في نصف نهائي دورة دبي لكرة المضرب.

وبعدما خسرت نهائي دورة يارا كلاسيك في أوائل شباط/فبراير أمام البطلة المحلية الأسترالية آشلي بارتي، منيت موغوروسا بالمصير ذاته الأسبوع الماضي في نهائي دورة الدوحة بخسارتها أمام التشيكية بترا كفيتوفا.

وتأمل بطلة رولان غاروس لعام 2015 وويمبلدون لعام 2017 أن تكون أكثر توفيقاً هذه المرة في النهائي الرابع عشر في مسيرتها الاحترافية من أجل الفوز بلقب دبي للمرة الأولى ورفع عدد ألقابها بالمجمل الى ثمانية، علماً أن آخرها كان عام 2019 في دورة مونتيري.

واحتاجت ابنة الـ27 عاماً المصنفة 16 عالمياً، الى ساعتين و7 دقائق كي تخرج منتصرة من مواجهتها الأولى مع مرتنس منذ لقائهما الأول والأخير عام 2016 في الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز، حارمة البلجيكية البالغة 25 عاماً والمصنفة 18 عالمياً من بلوغ النهائي العاشر في مسيرتها والحصول على فرصة رفع ألقابها إلى سبعة.

وتلتقي موغوروسا في النهائي التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة 63 والتي تبلغ نصف نهائي احدى دورات رابطة المحترفات للمرة الاولى في مسيرتها، أو السويسرية جيل تيشمان (54 عالمياً) الساعية إلى لقبها الاحترافي الثالث.

© 2021 AFP