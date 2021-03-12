زيدان واثق من نجاح هازار مع ريال مدريد

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تلاحق لعنة الاصابات مهاجم ريال مدريد البلجيكي إدين هازار منذ وصوله الى "سانتياغو برنابيو" قادما من تشلسي الانكليزي

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مدريد (أ ف ب)

أكد مدرب ريال مدريد ثالث الدوري الاسباني لكرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان أنه لديه ملء الثقة أن الدولي البلجيكي إدين هازار "سيقوم بعمل جيد جدا" فور عودته إلى الملاعب متعافيا من إصابات تعيق مشاركاته مع النادي الملكي.

وغاب هازار عن المباريات السبع الاخيرة لفريقه بسبب اصابة في الفخذ، ولكن من المرجح أن يرتدي مجددا القميص الأبيض، على غرار قائد الفريق سيرخيو راموس أمام إلتشي السبت ضمن منافسات المرحلة 27 من "لا ليغا".

وستكون هذه العودة بمثابة جرعة ثقة إضافية للنادي الملكي قبل استضافة أتالانتا الإيطالي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا الاسبوع المقبل (فاز الريال 1- صفر ذهابا).

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي عشية استضافة إلتشي على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو": "نحن سعداء لاستعادة سيرخيو وإدين غدا. الفكرة أن يحصلا على بعض الدقائق، ولاحقا سنرى".

وصل هازار إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" قادما من تشلسي الانكليزي مقابل 100 مليون يورو في تموز/يوليو 2019، إلا أن لعنة الاصابات لاحقت البلجيكي الذي لم يخض هذا الموسم سوى 9 مباريات اساسيا، كما غاب عن مباراة بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتابع المدرب الفرنسي "يبدو بحالة بدنية وذهنية جيدة. تجاوز كل هذه الاصابات، كل هذه الآلام والآن يبدو بحالة جيدة، لهذا السبب هو معنا وآمل في أن يتمكن من اللعب".

وأردف قائلا: "تعرض لاصابات طويلة وهو امر لم يختبره سابقاً، ولكنه تعاقد لفترة طويلة واعتقد انه عندما يتعافى، سيكون رائعا. أنا متأكد من هذا الامر".

واشار نجم يوفنتوس الايطالي وريال مدريد السابق إلى الصعوبة عندما "يتعرض اللاعب لاصابة ولا يكون لائقا بنسبة 100 في المئة، ولكن أنا متأكد أنه سيقوم بعمل رائع هنا".

وتطرق زيدان إلى عودة قائد الفريق راموس الذي سيبلغ 35 عاما نهاية الشهر الحالي، وعودته الى الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة في شباط/فبراير الماضي.

ولم يلعب المدافع الدولي منذ 14 كانون الثاني/يناير، علما أن عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وقال زيدان "لا اعرف ماذا سيحصل. ما نريد من سيرخيو أن يبقى هنا، وهذا ما بامكاني قوله كمدرب لانه لاعب مهم بالنسبة لنا".

ويأتي تصريح زيدان ضمن سياق ما قاله راموس الخميس بأنه "لا توجد أي أنباء" بشأن تجديد عقده، متحدثا عن رغبته باللعب حتى سن 40 عاماً.

© 2021 AFP