لايبزيغ يتعاقد مع المهاجم الصاعد لاياكس بروبي

موريس فان ستين ا ن ب/ا ف ب

مهاجم أياكس أمستردام الهولندي بريان بروبي يسجل في مرمى يونغ بويز السويسري في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، في 11 آذار/مارس 2021

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برلين (أ ف ب)

أكد نادي لايبزيغ ثاني الدوري الالماني لكرة القدم الجمعة تعاقده مع المهاجم الصاعد لفريق أياكس أمستردام الهولندي براين بروبي (19 عاما)، على أن ينضم الى الـ"بوندسليغا" في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وقال المدير الرياضي للايبزيغ ماركوس كروشيه "يلائم براين بروبي نوعية لاعبي لايبزيغ بشكل مثالي، كلاعب شاب ومتعدد المراكز وحازم".

وتابع بالرغم من تلقي بروبي لـ"عدة عروض من أندية أوروبية بارزة"، إلا أن الهولندي وقع مع لايبزيغ عقدا حتى حزيران/يونيو 2025.

في المقابل، أكد بروبي تطلعه للعمل تحت ادارة مدرب الفريق الشاب الالماني يوليان ناغلسمان البالغ 33 عاما.

واثنى بروبي على ناغلسمان بالقول "انه شاب ومدرب جيد جدا وبامكاني التعلم منه الكثير".

وتابع "أتطلع للانضمام الى الفريق وأريد القيام بدوري من أجل تأمين استمرارية النادي في تحقيق النجاح".

ودوّن لاعب الوسط الهجومي الشاب اسمه على لائحة المسجلين بعد نزوله إلى أرض الملعب في الشوط الثاني حيث ختم ثلاثية أياكس في مرمى ضيفه يونغ بويز السويسري في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" أمس الخميس.

ويعتبر بروبي نتاج أكاديمية أياكس، حيث سجل 38 هدفا في 41 مباراة مع فريق تحت 19 عاما خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

كما هز الشباك في بداياته مع الفريق الاول في الدوري المحلي في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، وسجل هدفين في 7 مباريات شارك فيها كلاعب احتياط.

وارتدى بروبي قميص منتخب هولندا تحت 17 عاما وتوج معه بلقب كأس أوروبا للناشئين عامي 2018 و2019 تواليا.

وبات بروبي رابع مهاجم يتعاقد معه لايبزيغ حيث سيدخل بمنافسة قوية مع الثلاثي الدنماركي يوسف بولسن والنروجي الكسندر سورلوث والكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان.

ويحتل لايبزيغ المركز الثاني في الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ المتصدر.

© 2021 AFP