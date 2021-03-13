الدوري الأميركي: الاصابة تُبعد نجم سفنتي سيكسرز إمبيد عن الملاعب أسبوعين

روب كار غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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نيويورك (أ ف ب)

أعلن نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لكرة السلة السبت أن نجمه الكاميروني جويل إمبيد سيغيب عن الملاعب لفترة أسبوعين، بسبب كدمة في ركبته اليسرى على أن تجرى له لاحقا فحوصات إضافية لتقييم حالته.

واصيب "العملاق" الكاميروني (2,13) خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على واشنطن ويزاردز 127-101 الجمعة ضمن منافسات الدوري الاميركي للمحترفين.

وخاض إمبيد الذي سيحتفل ببلوغه 27 عاما الأحد، المباراة بعد عودته من الحجر بسبب فيروس كورونا.

وتعرض امبيد الغائب عن مباراة كل النجوم الاحد الماضي بسبب قيود بروتوكول فيروس كورونا، للاصابة بعدما هبط بقوة على ركبته اليسرى بعد كرة ساحقة في سلة ويزاردز عندما كان فريقه متقدما 80-60 منتصف الربع الثالث.

وساعده مساعد مدربه كيفن جونسون على النهوض، ثم سار بمفرده إلى غرف الملابس، وقال المدرب دوك ريفرز إن اطباء الفريق سيقيّمون حالة إمبيد يوم السبت بعد انخفاض مستوى التورم.

واضاف المدرب عن لاعبه الذي سجل 23 نقطة وهو أعلى رصيد في فريقه "فَقَدَ توازنه وهو يسقط. لن أتكهن. معنوياته مرتفعة. فلنأمل للافضل".

وأضاف إمبيد الى رصيده التهديفي 7 متابعات و3 تمريرات حاسمة وصدتين.

ويحتل إمبيد الترتيب الثاني بين أفضل المسجلين في الدوري هذاالموسم بمعدل 29,9 نقطة في المباراة، إلى جانب 11,5 متابعة.

وهو الفوز الرابع تواليا لفيلادلفيا، فبقي متصدرا للمنطقة الشرقية (26-12)، بفارق مباراة عن بروكلين نتس.

© 2021 AFP