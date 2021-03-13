بطولة ألمانيا: بايرن يعزز صدارته برقم تهديفي جديد لليفاندوفسكي

كارمن ياسبرسن تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لحظة تسجيله الهدف الثالث في مرمى فيردر بريمن (3-1) في الدوري الألماني في 13 آذار/مارس 2021.

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برلين (أ ف ب)

عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الالماني في كرة القدم بفوزه السهل على مضيفه فيردر بريمن 3-1 بينها هدف لنجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي أصبح به ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله هدفين صنعهما نجمه توماس مولر بتمريرتين حاسمتين لليون غوريتسكا (22) وسيرج غنابري (35)، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدمه بهدف ثالث منتصف الشوط الثاني (67) ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا مشاركة مع النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم كلاوس فيشر برصيد 268 هدفا.

وسجل نيكلاس فولكروغ هدف الشرف لأصحاب الارض في الدقيقة 86.

يذكر ان الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" غيرد مولر برصيد 365 هدفاً في 427 مباراة.

وهو الهدف الـ32 لليفاندوفسكي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، وبات على بعد ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الالماني بعد ان سجل الاخير 40 هدفاً موسم 1971-1972.

وأكد ليفاندوسكي عشقه لهز شباك فيردر بريمن كونه الفريق الذي سجل فيه أكبر عدد من الأهداف في الدوري حيث رفعها اليوم الى 21 هدفا في 21 مباراة ضده. كما أكد النادي البافاري عقدته لبريمن الذي لم يفز عليه منذ 13 عاماً.

وهو الفوز الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ والثامن عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 58 نقطة وابتعد مؤقتاً بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي يستضيف إينتراخت فرانكفورت الاحد في ختام المرحلة، علما بأن العملاق البافاري ولايبزيغ سيلتقيان في قمة المرحلة السابعة والعشرين.

وأكد بايرن ميونيخ استعداده الجيد لاستضافة لاتسيو الايطالي الاربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، علماً بأنه كان حسم مباراة الذهاب في صالحه 4-1 في العاصمة روما قبل ثلاثة أسابيع.

وانتظر بايرن ميونيخ 22 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه الدولي غوريتسكا بضربة رأسية إثر ركلة ركنية لتوماس مولر.

وعزز غنابري تقدم النادي البافاري اثر تلقيه تمريرة من مولر داخل المنطقة سددها بيمناه داخل المرمى (35).

وتابع بايرن ميونيخ أفضليته في الشوط الثاني وترجمها الى هدف ثالث سجله نجمه ليفاندوفسكي بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (67)، قبل أن يسجل فولكروغ هدف الشرف لاصحاب الارض بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (85).

- فولفسبورغ يقسو على شالكه -

وزاد فولفسبورغ محن ضيفه شالكه عندما أكرم وفادته بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها شكوردان مصطفي (31 خطأ في مرمى فريقه) والهولندي فوتر فيخورست (51) وريدله باكو (58) والكرواتي يوسيب بريكالو (64) وماكسيميليان فيليب (79).

واستعاد فولفسبورغ توازنه عقب خسارته امام هوفنهايم في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فيما مني شالكه بخسارته السابعة عشرة هذا الموسم والسابعة في مبارياته العشر الاخيرة.

وتجمد رصيد شالكه عند 10 نقاط في المركز الاخير وبات مرشحا أكثر من أي وقت مضى بالهبوط الى الدرجة الثانية.

وأنعش ماينتس آماله بالبقاء بفوزه على ضيفه فرايبورغ بهدف وحيد سجله السويدي روبن كايسون في الدقيقة 84.

وهو الفوز الخامس لماينتس هذا الموسم فرفع رصيده الى 21 نقطة متخلصاً مؤقتاً من المركز السابع عشر قبل الاخير حيث ارتقى الى السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء، بفارق نقطتين امام أرمينيا بيليفيلد الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن غدا.

وعزز أونيون برلين موقعه في المركز السابع بفوزه على ضيفه كولن بهدفين لماكس كروزه (48 من ركلة جزاء) والنمسوي كريستوفر تريمل (67) مقابل هدف للسلوفاكي أندري دودا (45+2 من ركلة جزاء).

ورفع أونيون برلين رصيده الى 38 نقطة مقابل 22 نقطة لكولن الرابع عشر.

ويلعب لاحقا بوروسيا دورتموند مع هرتا برلين.

ويلعب الأحد أيضاً شتوتغارت مع هوفنهايم.

© 2021 AFP