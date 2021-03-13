بطولة إسبانيا: ريال يقلب الطاولة على إلتشي بثنائية بنزيمة ويتقدم للمركز الثاني موقتا

غابريال بويز ا ف ب/ا ف ب

مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة يسجل برأسه هدف التعادل في مرمى إلتشي في الدوري الاسباني لكرة القدم، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في فالديبيباس شمال شرق مدريد في 13 آذار/مارس 2021

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مدريد (أ ف ب)

قلب ريال مدريد تخلفه أمام ضيفه إلتشي إلى فوز قاتل 2-1 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين النادي الملكي بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين فريقه في الدقيقتين 72 و90+1، بعدما تقدم الضيوف بهدف لداني كالفو (61).

وعاد الريال الى سكة الانتصارات بعد تعادلين في مباراتيه الاخيرتين أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد بالنتيجة ذاتها 1-1، وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد بتقدمه للمركز الثاني موقتا برصيد 57 نقطة بفارق نقطة أمام برشلونة الذي يستضيف هويسكا الإثنين في ختام المرحلة.

كما ضيق الملكي الخناق على "جاره" اللدود أتلتيكو المتصدر (62) الذي يحل ضيفا على خيتافي لاحقا اليوم.

واستعد ريال بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري أمام أتالانتا الايطالي في إياب ثمن نهائي دوري الابطال (1-صفر ذهابا)، اذ يتسلح بسلسلة من 7 مباريات في الدوري لم يذق خلالها طعم الخسارة، حقق خلالها 5 انتصارات مقابل تعادلين.

واستعاد ريال جهود قائده المدافع الدولي سيرخيو راموس الغائب عن الملاعب منذ 14 كانون الثاني/يناير، والبلجيكي إدين هازار الذي دخل بديلا في الشوط الثاني، فيما افتقد لمهاجمه الدومينيكاني ماريانو دياس وداني كارفاخال والبرازيلي مارسيلو للاصابة.

وحاول الريال افتتاح التسجيل باكرا، إلا انه اصطدم بصلابة دفاع الفريق الضيف من جهة وبرعونة لاعبيه من جهة ثانية: تسديدة من المدافع الفرنسي رافايل فاران علت المرمى (6) واخرى من إيسكو التقطها الحارس إدغار باديا (27)، وتدخل من الاخير أمام الفرنسي فيرلان مندي (33).

وفي خضم هجمات ريال كاد إلتشي يفتتح التسجيل من فرصته الخطرة الاولى جاءت من تمريرة من تيتي مورنتي إلى المهاجم الارجنتيني لوكاس بووي على القائم الثاني، غير أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان بالمرصاد لضربته الرأسية (38).

وضغط الريال في الشوط الثاني، فهدد مرمى منافسه اثر تمريرة عرضية من مندي على الرواق الايسر للقائم الثاني، تابعها مواطنه بنزيمة "على الطاير" بجانب القائم (48).

وابقى كورتوا على آمال فريقه بعدما ارتمى ارضا لصد بيده كرة مخادعة بعد تسديدة من المهاجم الارجنتيني غيدو كاريلو (58)، قبل أن تهتز شباكه بعد ركنية نفذها مورنتي وتابعها كالفو رأسية قوية اصطدمت بالعارضة وهزت الشباك (61).

وحاول مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان تنشيط فريقه فاجرى 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 62، فأخرج راموس وإيسكو والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي وأدخل البرازيلي رودريغو والكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس.

وصبت أوراق زيدان في مصلحة فريقه بعدما رفع مودريتش كرة عرضية داخل المنطقة ارتقى لها بنزيمة وحولها رأسيه في الشباك (72)، تحت ناظري هازار المتأهب لدخول المستطيل الاخضر بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الاصابة بدلا من المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان ريال قريبا من تسجيل الهدف الثاني، بعد تمريرة من بنزيمة إلى كاسيميرو المتربص عند حافة المنطقة، إلا أن تسديدة البرازيلي مرت بجانب القائم الأيمن (77)، قبل أن يحاول مرة جديدة عبر تسديدة من ناتشو التقطها الحارس (88).

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية سجل بنزيمة الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع رودريغو داخل المنطقة، فروض الكرة وسددها "على الطاير" قوية بينية في أسفل القائم الايمن للحارس باديا (90+1).

وتعادل ألافيس مع ضيفه قاديش 1-1.

ويلعب لاحقا اوساسونا مع بلد الوليد.

وتتابع المرحلة الاحد بمباريات سلتا فيغو أمام أتلتيك بلباو، وغرناطة أمام ريال سوسييداد، وإيبار مع فياريال، وإشبيلية أمام ريال بيتيس.

© 2021 AFP