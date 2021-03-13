بطولة إنكلترا: شيفيلد يونايتد يتخلى عن خدمات مدربه بالتراضي

مايك إغرتون تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر خلال المباراة ضد ساوثمبتون في الدوري الانكليزي في السادس من آذار/مارس 2021.

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لندن (أ ف ب)

أعلن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير في الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت تخليه عن خدمات مدربه كريس وايلدر بالتراضي عشية مباراته مع مضيفه ليستر سيتي في المرحلة الثامنة والعشرين.

وقال النادي في بيان "مجلس الإدارة وكريس وايلدر الذي قاد الفريق إلى أكثر من 100 فوز في ما يقرب من 5 مواسم في برامال لاين، اتخذا القرار بعد مناقشته".

وقاد وايلدر شيفيلد يونايتد في 227 مباراة، حقق خلالها الفوز في 106 مقابل 44 تعادلا و77 خسارة بينها ، بما في ذلك 22 خسارة في 28 مرحلة هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الاخير برصيد 14 نقطة بفارق 12 نقطة عن أول المراكز المبقية في الدوري الممتاز قبل عشر مراحل من نهاية الموسم.

وقال وايلدر الذي لعب في النادي كظهير أيمن في التسعينيات: "كان تدريب شيفيلد يونايتد مغامرة خاصة ولن أنساها أبدًا".

وقاد وايلدر فريق مسقط رأسه من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز حيث حقق الموسم الماضي أفضل مركز في تاريخه بإنهائه في المرتبة التاسعة.

وكتب النادي "من الآن فصاعدا، سيركز النادي على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وإذا هبطنا، فسنستعد لبطولة الدرجة الثانية"، دون تحديد من سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأول.

© 2021 AFP