بطولة السعودية: التعاون يعيّن البريطاني إل مايسترو بدلا من كارتيرون

يان كاري نيس أن تي بي سكانبيكس/ا ف ب

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الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده رسميًا مع المدرب البريطاني الشاب نيستور إل مايسترو، لقيادة فريقه الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون العائد لتدريب الزمالك المصري.

وقال التعاون في بيان رسمي "وقعت إدارة النادي رسميًا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو (38 عامًا)، لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".

وفسخ النادي السعودي تعاقده مع كارتيرون بالتراضي بين الطرفين، يوم الخميس الماضي.

واشرف إل مايسترو، المولود في صربيا، سابقا على سبارتاك ترنافا السلوفاكي وقاده الى لقب الدوري في 2018، سيسكا صوفيا البلغاري وشتورم غراتس النمسوي.

وفي بداية مسيرته التدريبية عمل مدربا مساعدا في المانيا مع شالكه، هانوفر وهامبورغ واوستريا فيينا النمسوي.

وترك كارتيرون، الزمالك في أيلول/سبتمبر الماضي لتدريب التعاون واستطاع أن يضع النادي السعودي في المركز الرابع في الدوري، عقب الفوز على أبها 1-صفر الأربعاء، بالإضافة إلى تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الملك.

© 2021 AFP