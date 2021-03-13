بطولة فرنسا: سانت إتيان يتنفس الصعداء بفضل التونسي الخزري

جان فرانسوا مونييه ا ف ب/ا ف ب

مهاجم سانت إتيان الدولي التونسي وهبي الخزري مهاجم سانت إتيان يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى أنجيه (1-صفر) في الدوري الفرنسي في 13 آذار/مارس 2021.

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باريس (أ ف ب)

تنفس سانت إتيان الصعداء بتغلبه على مضيفه أنجيه 1-صفر السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

ويدين سانت إتيان بفوزه الثامن هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارتين متتاليتين، إلى مهاجمه الدولي التونسي وهبي الخزري الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53.

وعزز سانت إتيان موقعه في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 39 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب لاحقا مرسيليا مع بريست.

وتختتم المرحلة الاحد بلقاءات نيم مع مونبلييه، ولنس مع متز، ورين مع ستراسبورغ، ولوريان مع نيس، وديجون مع بوردو، وموناكو مع ليل، وباريس سان جرمان مع نانت.

© 2021 AFP