تيو هرنانديز ينتظر مكالمة ديشان

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

يأمل تيو هرنانديز، الظهير الأيمن الأساسي في نادي ميلان الإيطالي، في استدعائه إلى المنتخب الفرنسي لكرة القدم ليلعب الى جانب شقيقه لوكاس مع منتخب الزرق.

قال المدافع البالغ 23 عاما في مقابلة مع أسبوعية "سبورتويك": "أنا في الانتظار، لم يتصل بي أحد بعد".

وعن توقه للعب في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان المتوجة بلقب مونديال 2018 للمرة الثانية في تاريخها، اضاف هرنانديز "منذ سنتين، موعد قدومي إلى هنا (ميلان)، ألعب أيضا كي اذهب الى المنتخب".

تابع اللاعب الذي عبّر مررا عن رغبته باللحاق في الزرق او بالاحتفال على طريقة مسك سماعة الهاتف "أحلم باللعب مع شقيقي في المنتخب".

وبالاضافة الى المنافسة قوية في المنتخب حيث يشغل شقيقه لوكاس، لاعب بايرن ميونيخ الالماني، مركز الظهير ايضا، يدفع تيو، لاعب ريال مدريد الاسباني سابقا، ثمن رفضه اللحاق بمنتخب فرنسا للشباب في عام 2017 مفضلا العطلة الصيفية في ماربيا "كنت يافعا، لم افهم أهمية الامر".

ويحتل ميلان المركز الثاني راهنا في ترتيب الدوري الايطالي، بفارق 6 نقاك عن جاره اللدود انتر.

© 2021 AFP