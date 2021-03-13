دورة قطر المفتوحة: باسيلاشفيلي يحرز اللقب الرابع في مسيرته الاحترافية

سامر الرجال الاتحاد القطري لكرة المضرب/ا ف ب

الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي خلال المباراة ضد السويسري روجيه فيدرر في الدور ربع النهائي لدورة قطر المفتوحة في 11 آذار/مارس ر2021.

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الدوحة (أ ف ب)

أحرز الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف 42 عالميا اللقب الرابع في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الثالث عشر 7-6 (7-3) و6-1 السبت في المباراة النهائية في الدوحة.

وتوج باسيلاشفيلي (29 عاما) مشواره الرائع في الدوحة خصوصا إخراجه السويسري روجيه فيدرر المصنف اول عالميا سابقا من الدور ربع النهائي قبل الاطاحة بالاميركي تايلور فريتز في دور الاربعة، ليحرز اللقب الرابع في مسيرته بعد دورتي هامبورغ (2018 و2019) والصين المفتوحة (2018).

في المقابل، فشل باوتيستا، المصنف خامسا في الدورة، في احراز لقبها للمرة الثانية بعد الاولى عام 2018، وخسر النهائي الثاني على التوالي بعد سقوطه امام البلجيكي دافيد غوفان في دورة مونبلييه أواخر شباط/فبراير الماضي.

© 2021 AFP