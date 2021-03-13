ست وفيات جراء إنقطاع الأكسجين في مستشفى بالاردن ووزير الصحة يقدم استقالته

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

صورة تظهر جزءا من العاصمة الأردنية عمّان في 26 شباط/فبراير 2021

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عمان (أ ف ب)

توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمان بعد انقطاع الأكسجين، على ما أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات الذي قدم استقالته.

وقال عبيدات في تصريحات للصحافيين في مستشفى السلط (30 كلم شمال غرب عمان) إنه "بين الساعة السادسة والسابعة من صباح اليوم (السبت) حصل نقص أكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريبا وهذا ربما أدى إلى وفاة ستة أشخاص".

وأضاف "هناك تحقيق جار للتأكد من إن نقص الأكسجين هو السبب الذي أدى الى وفاة هؤلاء الأشخاص الستة".

وتابع "كل مقصر يجب أن يحاسب، وأنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولغاية الآن لم يتم إخباري إذا ماتم قبول استقالتي".

وأكد عبيدات إنه "تم اليوم تأمين المستشفى بالأوكسجين وبالطريقة الصحيحة".

وتولى عبيدات منصبه على رأس وزارة الصحة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي وكان قبلها يشغل منصب رئيس لجنة الأوبئة المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الأعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية (بترا) بأن "رئيس الوزراء (هو من) طلب من وزير الصحة التقدم باستقالته". ووصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المستشفى، بحسب مشاهد بثتها قناة "المملكة" الرسمية التي قالت إنه طلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.

ويعقد مجلس الوزراء إجتماعا طارئا السبت لبحث مستجدات الحادث فيما يعقد مجلس النواب هو الآخر جلسة طارئة الأحد لبحث الحادث.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة دعا إلى "إجراء تحقيق فوري في الحادث"، مشددا على ضرورة أن "يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".

وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات لقناة "المملكة" الرسمية، إن "ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث".

وبحسب مصدر طبي فأن "المتوفين هم أربعة رجال واثنين من النساء"، مشيرا الى أن "المستشفى يعالج حوالى 150 مريض من مرضى كورونا".

ويشهد الأردن منذ اسابيع ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد الجمعة 55 وفاة و7705 إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.

وقررت الحكومة الأربعاء زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية.

وكانت اعلنت الثلاثاء تعليق التعليم الوجاهي في كافة مراحل التعليم في المدارس والجامعات.

وأعادت السلطات الاسبوع الماضي فرض حظر التجول أيام الجمعة.

© 2021 AFP