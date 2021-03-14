انتخاب إنريكو ليتا على رأس الحزب الديموقراطي الإيطالي

البرتو بيتزولي ا ف ب/ارشيف

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إنريكو ليتا متحدثاً إلى فرانس برس في مطار اميزيا تيرمي جنوبي إيطاليا، 11 آب/اغسطس 2019

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روما (أ ف ب)

انتُخب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إنريكو ليتا رسمياً الأحد لتولي منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي (يسار وسط)، ثاني حزب في الائتلاف الحاكم.

ووعد ليتا الذي كان المرشح الوحيد وانتخبه حزبه بشبه اجماع الأحد، بالقتال من أجل الشباب والنساء في خطاب طويل ألقاه لمناسبة تنصيبه.

وأعرب أيضاً عن نيّته خوض "معركة من أجل التصويت اعتباراً من سنّ 16 عاماً" بهدف "زيادة وزن الشباب في المجتمع".

وأكد أن "مجرد واقع وجودي هنا بدلاً من أمينة عامة امرأة، يدلّ على وجود مشكلة" مساواة في إيطاليا متعهّداً بجعل هذه القضية موضوعاً "أساسياً".

ويعتزم ليتا أيضاً إطلاق الجدل الحاد جداً في إيطاليا حول "حقّ الأرض" القاضي بمنح الجنسية الإيطالية لطفل وُلد على الأراضي الإيطالية من والدين أجنبيين.

وندّد بانعدام الاستقرار السياسي في بلاده التي شهدت "سبع حكومات خلال سبع سنوات، مع ستة رؤساء وزراء انبثقوا عن أكثريات مختلفة"، معتبراً أن تغيير البرلمانيين بشكل متكرر لمعسكرهم يعكس "ديموقراطية مريضة".

ودُفع إنريكو ليتا الذي كان رئيساً للحكومة الإيطالية بين نيسان/أبريل 2013 وشباط/فبراير 2014، إلى الاستقالة تحت ضغط خلفه ماتيو رينزي الذي كان آنذاك رئيس بلدية فلورنسا وزعيم الحزب الديموقراطي.

واستقال بعدها عام 2015 من منصبه كبرلماني ليصبح عميد كلية الشؤون الدولية في معهد العلوم السياسية بباريس.

وأعلن الأحد أنه يتخلى عن كافة مناصبه التي يشغلها مقابل راتب مشيراً إلى أنه سيبقى على رأس معهد "جاك ديلور" للبحوث.

ويعتبر الرأي العام الإيطالي أن الإطاحة به عندما كان رئيساً للحكومة الإيطالية عام 2014 بمثابة ضربة غير مشروعة من جانب ماتيو رينزي الذي أرسل له قبل بضعة أسابيع من استقالته رسالةً أصبحت مشهورة قال فيها "إنريكو ستاي سيرينو" ما معناه "إنريكو ، كن هادئًا"، وهي عبارة دخلت في ما بعد في اللغة العامية لتنبيه الآخر.

والحزب الديموقراطي هو ثاني حزب من حيث الأهمية في الائتلاف المختلط بزعامة رئيس الوزراء ماريو دراغي الذي يجمع تقريباً كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، من الحزب الديموقراطي إلى الرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني مروراً بحزب "فورتسا إيطاليا" (يمين) بزعامة سيلفيو برلوسكوني وحركة خمس نجوم التي كانت مناهضة للهيئات إلى حين وصولها إلى الحكم.

ويخلف ليتا على رأس الحزب الديموقراطي، نيكولا زينغاريتي الذي برّر استقالته المفاجئة مؤخراً بسأمه من الخلافات الداخلية.

© 2021 AFP