بطولة إيطاليا: فوز ثامن تواليا لإنتر بصعوبة على تورينو

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

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روما (أ ف ب)

عانى إنتر المتصدر لتحقيق انتصاره الثامن تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بصعوبة على أرض تورينو 2-1 الأحد في المرحلة السابعة والعشرين.

ورفع إنتر رصيده الى 65 نقطة من 27 مباراة، مقابل 56 لجاره ميلان الثاني الذي يستقبل نابولي السادس في وقت لاحق في مباراة قوية.

ويحلم إنتر بلقب أول في "سيري أ" منذ تحقيقه ثلاثية تاريخية (دوري وكأس ودوري أبطال أوروبا) في عام 2010 تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وجلس على المدرجات مدرب انتر أنتونيو كونتي بسبب ايقافه.

ومرة جديدة، احتاج "نيراتزوري" إلى الثنائي الهجومي الضارب المؤلف من البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس لانقاذه.

وبعد دخول الدنماركي كريستيان أريكسن عقب الاستراحة، تحسّن اداء انتر.

افتتح لوكاكو التسجيل من نقطة الجزاء (62)، مقلصا الفارق إلى هدف مع متصدر ترتيب الهدافين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس (20 هدفا).

لكن تورينو عادل بعد معمعة داخل المنطقة عبر أنتونيو سانابريا (70)، قبل أن يحتاج إنتر للمسة رأسية قاتلة وذكية من لاوتارو في الدقيقة 85 حسم بها النقاط الثلاث، اثر تمريرة من المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيس.

وتُعدّ النتيجة قاسية على تورينو الذي اصبح مهددا بالهبوط الى الدرجة الثانية في المركز الثامن عشر، بعدما اصاب القائم في الشوط الاول عبر قلب دفاعه البرازيلي ليانكو (29).

وغاب عن إنتر لاعب وسطه التشيلي المصاب أرتورو فيدال، فيما تأثر تورينو لغياب عدد من لاعبيه بسبب بروتوكول فيروس كورونا.

وفي مباراة ثانية، بدا روما مرهقا بعد تخطيه شاختار دانيتسك الأوكراني 3-صفر، الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فسقط أمام أمام مضيفه بارما صفر-2.

سجل للفائز الروماني فالنتين ميهايلا (9) والبرازيلي هرناني (55 من رجلة جزاء).

وهكذا يكون فريق العاصمة قد تخلّى عن المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلى أتالانتا الفائز الجمعة على ضيفه سبيتسيا 3-1.

وحقق بولونيا الثاني عشر فوزه الاول بعد خسارتين، على حساب ضيفه سمبدوريا الحادي عشر 2-1.

ويلعب في وقت لاحق يوفنتوس، حامل اللقب في آخر تسعة مواسم، مع مضيفه كالياري السابع عشر، محاولا تشديد الخناق على ميلان الثاني.

© 2021 AFP