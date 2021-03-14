بطولة اسبانيا: آمال سوسييداد بدوري الابطال تتلقى ضربة

خورخي غيريرو ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

تلقت آمال ريال سوسييداد باحتلال مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل لضربة قوية، بخسارته أمام مضيفه غرناطة صفر-1 الاحد في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

ووضع غرناطة حدا لسبع مباريات تواليا لم يخسر فيها الفريق الباسكي محليا، ليبقى الاخير خامسا متخلفا بفارق 3 نقاط عن اشبيلية الرابع لكن الاول لعب مباراتين اكثر.

في المقابل، صعد غرناطة الى المركز الثامن بفضل هدف المباراة الوحيد الذي سجله مدافعه خيرمان سانشيس في الدقيقة 52.

ويخوض اشبيلية بقيادة مدربه خولين لوبيتيغي مباراة ريال بيتيس السادس في دربي المدينة الاندلسية لاحقا اليوم.

كما يستطيع برشلونة تقليص الفارق عن اتلتيكو مدريد المتصدر الى 4 نقاط عندما يستضيف هويسكا الاثنين.

وحقق فياريال فوزه الاول في تسع مباريات على حساب مضيفه ايبار 3-1 ليثبت موقعه في المركز السابع.

سجّل لفريق الغواصة الصفراء موي غوميس (1)، الكولومبي كارلوس باكا (34) وألفونسو بيدراسا (87)، بعد أن اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد الفرنسي اتيان كابويه (80)، فيما جاء هدف ايبار الوحيد عن طريق سيرخي إنريتش (55).

© 2021 AFP