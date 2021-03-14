نازنين زاغري-راتكليف تمثل مجددا أمام محكمة في طهران (محام)

صورة موزعة حملة أطلقوا سراح نازنين/ا ف ب/ارشيف

صورة لم يحدد تاريخ التقاطها نشرتها الحملة في لندن الداعية لإطلاق سراح نازنين زاغري-راتكليف بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2016 تظهر الإيرانية البريطانية مع زوجها ريتشارد وابنتهما غابريلا

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طهران (أ ف ب)

مثلت الإيرانية-البريطانية نازنين زاغري-راتكليف مجددا أمام محكمة في طهران الأحد بتهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس، بعد أيام من انتهاء عقوبتها بالسجن خمسة أعوام في قضية أخرى.

وقال المحامي حجة كرماني لفرانس برس إن الجلسة "جرت في جو هادئ جدا وفي حضور موكلتي".

وأوضح كرماني أنه خلال الجلسة "تمت المرافعة" وانتهت إجراءات المحاكمة، ما يشير إلى أن النطق بالحكم سيتم في موعد لاحق غير محدد.

وأضاف المحامي "نظرا الى العناصر التي قدمها الدفاع والمسار القضائي، وأن موكلتي سبق أن قضت فترة الحكم (الأولى)، آمل في أن تتم تبرئتها".

وأشار كرماني الى أن زاغري-راتكليف البالغة من العمر 42 عاما، تواجه تهمة "الدعاية ضد النظام (السياسي في الجمهورية الإسلامية) لمشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009".

وكانت زاغري-راتكليف الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز، أوقفت في نيسان/أبريل 2016 مع ابنتها غابرييلا التي لم تكن بلغت الثانية من العمر حينها، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها. واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهي تهمة نفتها.

وحكم عليها في أيلول/سبتمبر من السنة ذاتها بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من آذار/مارس الحالي.

© 2021 AFP