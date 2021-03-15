الدوري الاميركي للمحترفين: كوري يقود ووريرز الى الفوز على يوتا جاز

جوناثان دانيال GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لاعب تورونتو رابتورز كايل لوري (رقم 7) يحاول التسديد باتجاه سلة شيكاغو خلال مباراة الفريقين في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 14 اذار/مارس 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

قاد نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري فريقه الى فوز لافت على يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية 131-119 بتسجيله 32 نقطة في يوم عيد ميلاده الثالث والثلاثين ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وعوض كوري بالتالي مستواه المتواضع الذي ظهر به خلال خسارة فريقه الفادحة امام لوس انجليس كليبرز 104-130 الخميس عندما اكتفى بتسجيل 14 نقطة فقط.

كما ساهم بشكل كبير في الفوز كل من اندرو ويغينز مع 28 نقطة ودرايموند غرين مع "تريبل دابل" اذ سجل 11 نقطة و12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

كما ان الفوز هو الاول لووريرز بعد اربع هزائم تواليا علما بان الفوز الاخير له حققه في 26 شباط/فبراير قبل فترة التوقف لخوض مباراة "اول ستار" بين نجوم المنطقتين الغربية والشرقية. وهو الفوز الاول ايضا على يوتا جاز بعد خمس هزائم تواليا امامه.

وتغلب اوكلاهوما سيتي ثاندر على ممفيس غريزليز 128-122 بفضل جهود الثنائي شاي جيلجوس الكسندر والصربي اليكسي بوكوسيفسكي اللذين سجلا 30 و23 نقطة تواليا.

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية فوزا عريضا على سان انتونيو سبيرز 134-99 في مباراة شهدت عودة نجم الاول الاسترالي بن سيمونز، لكن في غياب النجم الاخر الكاميروني جويل امبيد الذي تعرض لكدمة قوية في ركبته يوم الجمعة الماضي.

وكان افضل مسجل في صفوف فيلادلفيا توبياس هاريس مع 23 نقطة واضاف سيث كوري 21 ليرفع الفائز رصيده الى 27 انتصارا مقابل 12 هزيمة.

ولم تنفع النقاط ال38 التي سجلها داميان ليلارد لابعاد الخسارة عن فريقه بورتلاند ترايل بلايزر الذي سقط امام مينيسوتا تمبروولفز 112-114.

وسجل النجم الصاعد زيون وليامسون 27 نقطة ليقود فريقه نيواورليانو بيليكانز الى فوز سهل على لوس انجليس كليبرز 135-115 بتسجيله 27 نقطة.

وفي المباريات الاخرى، فاز شيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 118-95، وأتلانتا هوكس على كليفلاند كافالييرز 100-82، وميامي هيت على أورلاندو ماجيك 102-97، وبوسطن سلتيكس على هيوستن روكتس 134-107.

© 2021 AFP