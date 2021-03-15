المتمردون اليمنيون يعتبرون تصريحات بلينكن "إيجابية"

أحمد الباشا ا ف ب/ارشيف

تلاميذ يمنيون بين أنقاض مدرستهم في تعز في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

دبي (أ ف ب)

اعتبر المتمردون الحوثيون في اليمن الإثنين أن تصريحات وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن حول دعم اليمن لإنهاء التدخل الاجنبي هو أمر "إيجابي" ولكن يجب أن تتجسد على الأرض.

وسحبت الولايات المتحدة دعمها لعمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بينما تقول مصادر مطلعة إن مبعوثها الجديد للبلد الغارق في الحرب تيم ليندركينغ التقى مباشرة مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وكتب القيادي محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر "تصريح بلينكن بخصوص خلو اليمن من التدخل الأجنبي ايجابي".

وأضاف "ننتظر الأفعال بسحب العناصر الأميركية والخبراء من المعركة وتحييد السلاح الأميركي وسحبه من المواجهة الحالية مع دول العدوان ضد الجمهورية اليمنية وأيضا إبلاغ البحرية الأميركية بفك الحصار. هذا ما ننتظره وما ينسجم مع التصريح الآن".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال الأحد إن بلينكن أكد خلال مكالمة هاتفية مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أن "الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي"، وأنه "لا يوجد هناك حل عسكري للصراع".

ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، بدأت مع شنّ الحوثيين هجوما سيطروا على إثره على العاصمة صنعاء. كما سيطروا على أجزاء واسعة من شمال اليمن.

ويدفع انخراط الولايات المتحدة في عملية إنهاء الصراع الطويل في اليمن إلى تنشيط عملية السلام، لكن القتال العنيف في شمال البلاد حول مدينة مأرب الاستراتيجية منذ أكثر من شهر شكل حاجزا جديدا.

وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن المجاعة قد تصبح "جزءا من واقع اليمن" في 2021، بعدما تعهد مؤتمر للمانحين هذا الشهر توفير أقل من نصف الأموال اللازمة لمواصلة عمل برامج المساعدات في البلد الذي دمرته الحرب.

© 2021 AFP