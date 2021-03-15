دوري أبطال أوروبا: غوارديولا يتجنب الحديث عن رباعية تاريخية لسيتي

كلايف برونسكيل تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

اقترب سيتي من لقب الدوري الانكليزي للمرة الثالثة في اربع سنوات

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

تجنّب الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم الحديث عن امكانية احراز رباعية تاريخية هذا الموسم، بعدما ألمح لاعبه الأوكراني ألكسندر زينتشنكو إلى امكانية حصد موسم كامل.

ويلتقي سيتي الثلاثاء مع بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما هزمه ذهابا 2-صفر في بودابست التي نقلت اليها المباراة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وستقام عليها أيضا مباراة الغد للسبب ذاته.

ويبدو سيتي شبه ضامن لاحراز لقبه الثالث في اربع سنوات في الدوري الانكليزي، ويلتقي إيفرتون في ربع نهائي مسابقة الكأس السبت ويخوض نهائي كأس الرابطة ضد توتنهام في نيسان/أبريل.

وقال زينتشنكو عشية المباراة مع مونشنغلادباخ في مؤتمر صحافي انه يرى "عيونا متعطشة" في تشكيلة سيتي الباحث عن الالقاب الاربعة.

وأضاف الظهير الاوكراني "بالطبع كل شيء ممكن. لدينا تشكيلة رائعة. لماذا لا؟".

وتابع اللاعب البالغ 24 عاما "يمكنني رؤية أعين متعطشة في غرف الملابس. الجميع متعطش كثيرا للالقاب. هذا ما نريد".

لكن غوارديولا استبعد بسرعة الحديث عن هذا الموضوع وحثّ لاعبه على التركيز على المباريات "أنا أكبر من السيد زينتشنكو. لدي خبرة أكثر ولا اتفق معه".

واضاف المدرب السابق لبرشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني "لم يحدث ان احرزنا اربعة القاب من قبل ولا اعتقد ان هذا الامر سيحصل هذا الموسم".

وتابع "نفكر فقط في هذه المباراة وبمواجهة ايفرتون. لا اعرف ماذا سيحدث في نهاية الموسم لكن في العادة لا يحصل ذلك".

ورأى غوارديولا ان "فريق (سيتي) الحالي أسوأ من السابق، لان الاخير احرز الكثير وهذه التشكيلة لم تتوج بأي شيء بعد".

واكد غوارديولا ان مهاجمه رحيم ستيرلينغ سيسافر مع الفريق بعد غيابه عن المواجهة الاخيرة ضد فولهام في الدوري، مستبعدا اي خلاف معه.

© 2021 AFP