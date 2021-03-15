طوكيو 2020: منع الجماهير من حفل انطلاق الشعلة الأولمبية

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طوكيو (أ ف ب)

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الاثنين أنه سيتم منع حضور الجماهير في حفل انطلاق الشعلة الأولمبية المرتقب في 25 آذار/مارس الحالي، كإجراء احترازي في مواجهة تفشي جائحة كورونا.

وطُلب من المشجعين الابتعاد عن مراسم البداية "المبسطة" والجولة الأولى من محطة التتابع على مستوى البلاد، التي سبق وتأجلت العام الماضي مع تأجيل الألعاب الأولمبية جراء تفشي وباء كورونا.

وقال المنظمون في بيان إن "حفل البداية الكبرى والقسم الأول من تتابع شعلة فوكوشيما (...) لن يكونا مفتوحين للجمهور"، مضيفين أنه سيتم بث الاحتفالات مباشرة عبر الانترنت.

وستنطلق الشعلة من موقع رمزي في فوكوشيما، لتسليط الضوء على دور طوكيو 2020 باعتباره "أولمبياد إعادة البناء"، تكريمًا لجهود إعادة الإعمار بعد عشر سنوات من الزلزال، التسونامي المميت والكارثة النووية عام 2011 في شمال شرق اليابان التي 18500 شخص بين قتيل ومفقود.

يأتي هذا الإعلان قبل اتخاذ السلطات والمنظمين قراراً حيال حضور المشجعين الأجانب للحدث من عدمه.

وأشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة اليابانية عازمة على حظر الجماهير الأجنبية، تخوفاً من ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

وأشار المنظمون الاثنين إلى أنه "من أجل السماح باتخاذ جميع الإجراءات المضادة المحتملة لكوفيد-19، سيتم أيضاً تقليص عدد المشاركين الذين يسافرون من طوكيو إلى موقع انطلاقها"، إذ كان متوقعاً حضور حوالي ثلاثة آلاف متفرج لمراسم بدء مسيرة الشعلة.

© 2021 AFP