لا مبادرات جديدة لحل سياسي في سوريا خلال جلسة لمجلس الأمن

ستيفان لوموتون تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة الإثنين المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي لم تطرح خلالها أي مبادرة جديدة لإحياء مسار الحل السياسي الذي "يواجه مأزقا".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن "هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد أي شرعية" و"لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد".

وتتولى توماس-غرينفيلد الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وهي اختارت عقد الجلسة الشهرية بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لبدء الحرب في سوريا في 15 آذار/مارس.

ورد نظيرها الروسي فاسيلي انبينزيا بالقول إن "قوات أجنبية استغلت الاضطرابات التي وقعت في آذار/مارس 2011 في سوريا لتأجيج الأوضاع في البلاد. كان هدف (هذه القوات) إطاحة السلطات السورية الشرعية وإعادة تكوين نموذج البلاد على هواها".

وشدد على أن "مجموعات مسلّحة غير شرعية، بعضها دولية، استفادت" من ذلك للتوسّع، مجددا مطالبة بلاده بخروج كل القوات الأجنبية غير المرحّب بها من قبل دمشق، من سوريا.

وفي بيان مشترك أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أن دولهم "لن تتخلى عن الشعب السوري" وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي يعتزم لنظام السوري تنظيمها.

وجاء في البيان أن "الانتخابات الرئاسية السورية المرتقبة هذا العام لن تكون لا حرة ولا نزيهة، ولن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري".

وتابع البيان أن "أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما الشتات والنازحون لضمان إسماع كل الأصوات".

وأضاف البيان المشترك أن "الإفلات من العقاب غير مقبول، سنواصل الإصرار بحزم على إنزال العقاب بمرتكبي أخطر الجرائم".

- "السوريون يائسون" -

والجمعة قال ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيليب سبويري إن مسار التسوية السياسية الذي يمهّد للسلام في سوريا "معطّل" ووصل إلى "طريق مسدود" في بلاد تواجه "أزمة اقتصادية كبرى".

وقال لفرانس برس ووسائل إعلام أخرى إن "السوريين يائسون حقا"، مشيرا إلى أوضاع "بائسة" في مخيمات النازحين حيث "لا مستقبل" للأولاد المحرومين من المدرسة.

والإثنين طالب سفير النيجر عبدو أباري أمام مجلس الأمن بـ"الكف عن جعل سوريا مختبرا للفظائع".

وقالت السفيرة الأميركية "بدلا من المماطلة" يتعيّن على نظام الأسد "إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وخصوصا النساء والأطفال والمسنين".

وقال السفير الروسي "الشعب بحاجة ماسة لمساعدة دولية جماعية"، في حين أن روسيا قلّصت بشكل كبير في تموز/يوليو نقاط دخول المساعدات غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

وصرّح مجلس الأمن باستخدام نقطة عبور واحدة خارجة على سيطرة النظام السوري، تقع عند الحدود مع تركيا.

وتنتهي مهلة الترخيص لنقطة العبور هذه في تموز/يوليو وألمحت روسيا إلى أنها لن تسمح بتمديده.

من جهته دعا موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إلى إيجاد "صيغة دولية جديدة" لإحياء فرص الحل السياسي للنزاع.

وتحدّث عن "لاعبين سياسيين أساسيين" يجب ان يشاركوا في هذه الصيغة لا سيما الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية.

وتطالب دول عربية عدة بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وتؤيد موسكو هذا الطرح، إلا أن بيدرسن شدد ردا على سؤال في هذا الشأن على أن القرار الحاسم على هذا الصعيد يعود لجامعة الدول العربية.

وفي بيانهم المشترك جدد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة "دعمهم الحازم" لبيدرسن، وأكدوا رفضهم "استمرار المأساة لعقد جديد".

© 2021 AFP